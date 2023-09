Barcelona vs Sevilla | LaLiga ¿Dónde y a qué hora VER el partido de la Jornada 8 EN VIVO y GRATIS?

El partido entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en la Jornada 10 de LaLiga EA Sports traerá un enfrentamiento en el que el Barça intentará recuperar su lugar como líder de la tabla general.

A pesar de que los blaugranas iniciaran la semana en lo más alto del campeonato y presumiera de una racha de cinco victorias al hilo, la escuadra dirigida por Javier Aguirre les arruinó la fiesta a mitad de semana, al sacar un empate 2-2 contra el Mallorca.

Una de las principales preocupaciones para el equipo de Xavi Hernández ha sido su falta de solidez defensiva en la presente temporada, hasta ahora con 10 goles en contra; esto sin duda será un tema importante para el enfrentamiento contra el Sevilla.

Los andaluces llegan a este partido con un gran impulso, luego de golear al Almería 5-1 el martes pasado. Este resultado les da confianza y los coloca en una posición favorable para el encuentro.

¿Qué canal y a qué hora ver Barcelona vs Sevilla?

El partido entre el Barcelona vs Sevilla de la tercera fecha de la LaLiga EA Sports se jugará el viernes 29 de septiembre a las 13:00 hrs (Centro de México) en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Para México será transmitido por Sky Sports y su plataforma Blue To Go, además pasará en el Canal 5 de la televisión abierta.

𝙉𝙀𝙓𝙏 𝙂𝘼𝙈𝙀

⚽️ #BarçaSevilla

📅 Friday, Sept 29

⌚️ 9pm CEST

🏟️ Estadi Olímpic Lluís Companys

🎟️ info below — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2023

Posibles alineaciones

Barcelona: Marc André Ter Stegen, Joao Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Oriol Romeu, Gavi, İlkay Gündoğan, Lamine Yamal, Joao Félix y Robert Lewandowski.

​Sevilla: Orjan Nyland, Jesús Navas, Loic Bade, Nemanja Gudelj, Adriá Pedrosa, Fernando Reges, Djibril Sow, Suso, Erik Lamela, Dodi Lukebakio y Youssef En Nesyri

Sergio Ramos enfocado en ganarle al Barça

En una declaración llena de expectativas, Sergio Ramos, defensor del Sevilla, enfatizó la importancia de conseguir los tres puntos en el próximo enfrentamiento contra el Barcelona.

Ramos, quien previamente defendió los colores del Real Madrid durante más de una década, conoce de cerca la intensidad y la rivalidad que rodea los enfrentamientos contra los culés.

"Tiene una motivación extra porque son los mejores equipos, como pasa en la Champions. Ese tipo de rivales supone un plus por mucho que no queramos. Son favoritos a todo, en LaLiga y en la Champions, y eso hace que una victoria contra ellos tenga ese plus emocional", dijo el veterano zaguero español.

