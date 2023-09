'Canelo' no se tienta el corazón con Charlo: el tapatío se calienta en conferencia y las cosas terminan mal

A tres días de la esperada pelea de box de Saúl 'Canelo' Álvarez vs Jermell Charlo, ambos pugilistas ofrecieron una conferencia de prensa en la que se dijeron de todo, principalmente el mexicano al estadounidense.

Molestos por la falta de reconocimiento de Charlo a su carrera, Álvarez Barragán aprovechó la ocasión para advertirle que le va demostrar de qué está hecho el sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

"Estoy muy agradecido, me siento muy bien para este combate. Tiene razón Jermell, no tengo nada que probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él, porque nunca ha creído en mis habilidades, siempre ha dicho que no soy lo suficientemente bueno, así es que ahora le voy a dar la oportunidad de enseñarle que tan motivado estoy para mostrarle mis reales cualidades", aseveró el 'Canelo' en la rueda de prensa.

Ante un Jermell Charlo que sonreía ante los comentarios de Álvarez, el jalisciense le echó en cara que nunca ha estado enfrente de un boxeador como él.

"Nunca ha estado con un boxeador como yo. Nunca he menospreciado a un peleador, sé lo que es estar en un cuadrilátero y sé lo que trae. He estado con todo tipo de peleadores, pero nunca has estado en este nivel, vas a aprender y vas a ver. Tienes muchas habilidades, lo sé, pero esto esto es distinto, y lo verás", agregó el mexicano.

Por su parte, Charlo se limitó a señalar que no le interesan las declaraciones de Álvarez Barragán, aunque aseguró que la afición verán un gran espectáculo la noche del sábado.

"No me importa lo que diga. Crea o no en sus habilidades, vengo a ganar. Vamos a buscar la forma de hacer una gran pelea. Lo que tenemos por seguro es que los fans van a ganar el sábado por la noche", indicó el oriundo de Lafayette, Luisiana.

El cinturón para el vencedor entre 'Canelo' y Charlo

La pelea de 'Canelo' Álvarez ante Jermell Charlo está muy cerca y además de los títulos en juego al ganador de la reyerta se le entregará un hermoso cinturón especial con un diseño inspirado en México.

El fajín conmemorativo pertenece al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y se llama Puebla-Jalisco II, fue diseñado por Angélica Moreno en el taller Talavera de la Reyna y el bordado es obra Matilde Juárez, artesana de Puebla en los patrones representa diferentes localidades del estado.

"La talavera enmarca la placa del cinturón con un tradicional, exquisito y ornamentado diseño poblano. El plumaje representativo de Puebla, en esta edición, fue realizado y maravillosamente logrado en color negro, con la intención de representar y resaltar un diseño antiguo, logrando transmitir, preservar y glorificar la tradición poblana", explicó el CMB sobre el cinturón en un comunicado.

La faja Puebla-Jalisco II tiene también la Catedral de Puebla, que es uno de los puntos más representativos y famosos del estado.

EVG