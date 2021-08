Belem Guerrero aconseja a nacionales aprovechar el momento

En Atenas 2004, Belem Guerrero se convirtió en la primera ciclista mexicana en obtener una medalla en Juegos Olímpicos al conquistar la plata en la carrera de puntos por pista, en esa misma modalidad, 20 años atrás (en Los Ángeles 1984) un hombre (Manuel Youshimatz) cosechó el metal de bronce.

En exclusiva con La Razón, la exdeportista originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, revive lo que significó aquella presea lograda en Grecia después de dos participaciones previas en la competencia deportiva más importante del planeta (Atlanta 1996 y Sídney 2000), además de enviarle consejos a todos los atletas nacionales que acudieron a Tokio 2020.

¿Qué significó la conquista de esa plata en Atenas 2004?

R: Es algo que no se va a olvidar, que tengo siempre muy latente por haber hecho un sueño realidad, al fin y al cabo era un reto obtener una medalla para México como para mí, eso lo tuve mucho en mente porque era mi sueño como profesional en el deporte. Yo creo que la experiencia, la cuestión de saber que ya estaba plena para llevar a cabo un buen trabajo y que tenía una buena preparación para llegar a esos Juegos Olímpicos, aunado a que se conjuntó un gran equipo que fue mi entrenador, el equipo multidisciplinario, doctores y psicólogos que también fueron parte de mi familia, fue un aliciente y motivo para lograr ese sueño.

¿Qué consejo le das a los atletas mexicanos que fueron a Japón?

R: Hay una anécdota que me gusta mucho de los hermanos Salazar (Óscar e Iridia) en Atenas 2004. Yo fui a ver a Iridia a su final (de taekwondo), porque me pidieron que la motivara y le echara porras, yo ya había terminado mi participación, después llegó su hermano Óscar y ella dijo "pues no hay problema, yo estoy joven y puede ser que en los siguientes Juegos Olímpicos (Beijing 2008) pueda obtener una medalla, ahorita no importa si no gano y su hermano le dijo: "es tu oportunidad, es tu momento, no sabes qué va a pasar mañana ni dentro de cuatro años", entonces si ellos (los deportistas mexicanos) pueden tomar esas palabras como motivación, yo creo que sería favorable para su actuación.

¿Qué opinas de los ciclistas mexicanos que asistieron a JO?

R: Fue un equipo más completo representando a México en montaña, ruta y pistay es muy favorable porque anteriormente no se veía un trabajo más que en uno o dos atletas. En la pista son muy jóvenes, pero son muy buenos los resultados que han obtenido a nivel mundial el año pasado y éste.

¿Crees que repercuta la ausencia de gente en las gradas?

R: Yo creo que si vas bien concentrado no debería influir, porque cada uno tiene un objetivo y si lo tienen bien trazado van a obtener el resultado que quieren. Más allá de si no hay público, si uno se concentra va a dar lo mejor de sí en la competencia.

El dato: En 2001 recibió el Premio Nacional del Deporte en la categoría no profesional junto con la también exciclista Nancy Contreras.

¿En qué disciplinas tienes más expectativas de buenos resultados?

R: Yo le echo porras a todos y ojalá que tengan buenos resultados, siendo realista y honesta creo que México tiene con qué hacerlo, sobre todo en clavados, tiro con arco y atletismo son muy buenos, creo que tienen toda la oportunidad del mundo para ganar. Me gustaría que cayeran muchas medallas, creo que si todos hacen su mejor esfuerzo y se concentran en lograr objetivos, habrá muy buenos resultados en general.

La mexiquense cosechó su plata en Atenas 2004 después de sumar 14 unidades en la carrera por puntos, quedando a seis de la rusa Olga Sliusareva, quien se adjudicó el oro, y arriba de la colombiana María Luisa Calle, ganadora del bronce (12 puntos), para así ser una de las cuatro medallistas de la delegación nacional en aquella edición (los demás fueron Ana Guevara y los hermanos Salazar, Óscar e Iridia).