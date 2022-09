¡Bombazo! Cristiano Ronaldo habría llegado a un acuerdo con importante club europeo

A pesar de que en el transcurso de la semana el entrenador neerlandés Erik ten Hag aseguró que Cristiano Ronaldo se quedaría con el Manchester United para la Temporada 2022-2023, el portugués habría llegado a un acuerdo con otro equipo de Europa.

De acuerdo con información del diario turco Ajansspor, el astro lusitano llegó a un acuerdo verbal con el Fenerbahce de aquel país para continuar su carrera ahí.

Dicho medio señala que Cristiano Ronaldo desea a toda costa abandonar las filas de los Red Devils debido a que su relación con Ten Hag no es la mejor, motivo por el que no es titular y esa situación no sería de su agrado a pocos meses del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

🎯 Ajansspor Özel 🎯



🟡 Fenerbahçe yılın değil, asrın transfer bombasını patlatmak üzere.



🔵 Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanaklarını seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte anlaştı. pic.twitter.com/EIdghjuaMH — Ajansspor (@ajansspor) September 1, 2022

Ajansspor reporta que la llegada de CR7 al Fenerbahce habría sido a pedido del portugués Jorge Jesús, quien está en el timón de la escuadra que marcha en el segundo lugar de la Superliga de Turquía, solamente abajo del Konyaspor. Fenerbahce es el segundo club más ganador de aquel país con 19 títulos de liga, tres menos que el Galatasaray.

El hecho de que Jorge Jesús sea el director técnico del Fenerbahce sería clave para que el "Comandante" se vaya al balompié turco, a pesar de que dicho club también competirá en la Europa League y no en la Champions League, misma situación que el Manchester United.

La actividad de Cristiano Ronaldo en la Temporada 2022-2023

Si bien Cristiano Ronaldo ha tenido actividad en los cinco primeros compromisos del Manchester United en la Premier League, solamente fue titular en el cotejo de la Jornada 2 contra el Brentford, duelo en el que completó los 90 minutos.

En los otros cuatro cotejos, el jugador portugués ingresó de cambio. Hasta el momento, el exfutbolista del Real Madrid registra 175 minutos en la campaña con la escuadra inglesa, pero todavía no cosecha goles ni asistencias.

EVG