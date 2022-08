VIDEO: Cristiano Ronaldo ignora a leyenda del futbol inglés y el video se vuelve viral

En la previa del clásico inglés entre el Manchester United y el Liverpool, Cristiano Ronaldo ignoró a una leyenda del balompié británico que constantemente critica al delantero portugués.

CR7 estaba en el calentamiento cuando se detuvo a saludar a Gary Neville y Roy Keane, quienes estaban haciendo una transmisión en vivo, pero el astro luso ignoró por completo al exfutbolista Jamie Carragher, quien también estaba en el enlace ,dejando un video que se volvió viral en minutos.

Tensión en Old Trafford. Cristiano Ronaldo saluda con la mano a Gary Neville y a Roy Keane, e ignora completamente a Jamie Carragher, quien suele criticar a CR7.pic.twitter.com/duIbbW5xvE — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 22, 2022

Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool, en diversos espacios ha criticado a Cristiano Ronaldo, por lo que no fue extraño que el exReal Madrid dejara con la mano extendida al ahora analista.

"Siempre pensé que su vuelta (a la Premier) fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren. Y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento", aseguró Carragher en días pasados.

Cristiano Ronaldo es banca en el clásico inglés

En un duelo de equipos necesitados, el Manchester United consiguió una victoria importantísima en la Premier League al derrotar 2-1 al Liverpool en la Jornada 3 del campeonato inglés, en partido que se realizó en la cancha del estadio Old Trafford.

El conjunto comandado por Erik ten Hag consiguió sus primeros tres puntos del torneo gracias a los goles de Jadon Sancho y Marcus Rashford; mientras que por el cuadro del Merseyside descontó Mohamed Salah.

Luego de dos derrotas consecutivas ante el Brighton y el Brentford, los Red Devils se quitaron la presión de un mal comienzo en la Liga Inglesa, aunque la polémica dentro del club está lejos de terminar, ya que Cristiano Ronaldo comenzó el partido ante el Liverpool desde el banco de suplentes.

Ten Hag, exentrenador del Ajax de los Países Bajos, hizo cuatro movimientos de último momento previo al arranque de las acciones, entre los que llamaron la atención la suplencia de CR7 y del capitán del equipo Harry Maguire.

