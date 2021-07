¡BOMBAZO! Sergio Ramos ya tiene acuerdo y llegará a este equipo

Sergio Ramos se volvió tendencia en las últimas semanas, luego de que se diera a conocer que no continuaría en el Real Madrid, pese a ser el capitán y un emblema de los merengues.

Ante esto, varios equipos de Europa voltearon rápidamente hacia el defensor central español, para ficharlo, por su basta experiencia y calidad, pese a tener 35 años.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, Ramos ya habría llegado a un acuerdo para firmar con el Paris Saint-Germain por los próximos dos años.

Aunque aún no lo hace oficial el club parisino ni el futbolista, se espera que lo hagan en las próximas horas o días, pues el mercado de transferencias todavía tiene muchos días disponibles.

te puede interesar Lionel Messi recibe IMPRESIONANTE oferta del peor equipo del mundo

¿Por qué se fue Sergio Ramos del Real Madrid?

Sergio Ramos se despidió del Real Madrid entre emociones encontradas, pues mientras aseguró estar contento por todo lo que hizo como jugador merengue, también resaltó que él no se quería ir y que ya habían llegado a un acuerdo.

"Desconozco porqué la renovación de Ramos tiene una fecha de caducidad. Son reuniones privadas que no las voy a desvelar. Pero nos quedamos sorprendidos y cuando se me comunica yo digo que la aceptaba. Por lo visto, era tarde. Pero no guardo ni rencor ni quiero enfrentamientos. Me quedo con que esta es mi familia", dijo el futbolista en su momento.

rmp