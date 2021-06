Sergio Ramos explota y dice la verdad de su salida del Real Madrid (VIDEO)

Llegó el día del adiós. Sergio Ramos se despidió del Real Madrid entre emociones encontradas, pues mientras aseguró estar contento por todo lo que hizo como jugador merengue, también resaltó que él no se quería ir y que ya habían llegado a un acuerdo.

En una conferencia de prensa en las instalaciones del Real Madrid, Sergio Ramos y Florentino Pérez dieron a conocer la separación del excapitán con el institución blanco.

"Desconozco porqué la renovación de Ramos tiene una fecha de caducidad. Son reuniones privadas que no las voy a desvelar. Pero nos quedamos sorprendidos y cuando se me comunica yo digo que la aceptaba. Por lo visto, era tarde. Pero no guardo ni rencor ni quiero enfrentamientos. Me quedo con que esta es mi familia", dijo el futbolista.

Al ser cuestionado de cuáles eran las decisiones idóneas para que se mantuviera como jugador del Real Madrid, Sergio Ramos resaltó que para él es un sueño defender los colores del equipo blanco y que hubieron cosas de las que él jamás se enteró.

"Han pasado muchas cosas, circunstancias que pasan en la vida. Nunca me he querido ir del Madrid, ese ha sido mi propósito. Me remonto a LaLiga del confinamiento, que la ganamos. A raíz de ahí el club me ofreció la renovación, pero se dejó ahí por el Covid. Ahora, el club me hace una oferta de un año y bajada de sueldo. Yo solo he pedido dos años. El tema no ha sido de dinero. Llegados a este punto, acepto la oferta con bajada y el club me dice que ya no hay oferta. Me dicen que la oferta tiene fecha de caducidad y yo no me había enterado·, resaltó el defensa central.

Sergio Ramos y su admiración por Zidane

Uno de los entrenadores que más huella dejaron en la carrera de Sergio Ramos, sin duda alguna, es Zinedine Zidane. El francés se convirtió en una pieza clave para que el capitán alzara tantos trofeos como futbolista del Real Madrid.

"Zizou se ha ganado ser uno de los mejores entrenadores de la historia y de mi carrera. Le tengo un cariño al cubo y siempre estará en mi corazón, como si fuese de mi familia", mencionó.

En relación al regreso de Carlo Ancelotti, Ramos aseguró que tiene una muy buena relación con el italiano y que él no tuvo nada que ver en su adiós del Real Madrid.

"Me una una gran relación y siempre hemos tenido una amistad. Le llamé para felicitarlo y nada más. No ha habido más", acotó.

Ramos estuvo acompañado por su familia y algunos compañeros del club en el evento de despedida y aún no se sabe cuál será su futuro, pues mucho se ha dicho que puede regresar al Sevilla o ir al PSG.