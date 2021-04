BOX: Andy Ruiz y Chris Arreola superan la báscula y están listos para su pelea

Andy Ruiz y Chris Arreola cumplieron con el pesaje para su pelea de este sábado 1 de mayo, la cual se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park de Carson, en California.

El "Destroyer" pesó 156 libras, mientras que Arreola registró 228. Ninguno de los dos boxeadores se sube al ring desde 2019, por lo que para ambos será un buen reto el combate en la Unión Americana.

"Me volví muy disciplinado con "Canelo" y Reynoso. Pude haber bajado más, pero me siento bien en 256 libras. Estoy más fuerte, más explosivo, me muevo bien, antes no lo podía hacer mucho pero en este campamento he hecho todo lo correcto. No hago predicciones, solo le pido a Dios la victoria", declaro tras la ceremonia de pesaje Andy Ruiz.

"Trabajo duro y dedicación (sobre como consiguió el menor tonelaje de su carrera), escuché a mi equipo. Estoy más que listo, más de lo que he estado jamás. Hagamos un gran show para todos los fanáticos del boxeo" indicó Chris Arreola por su parte.

¿Contra quién fue la última pelea de Andy Ruiz?

El combate más reciente del "Destroyer" se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2019 en Arabia Saudita, donde perdió ante el británico Anthony Joshua.

Por su parte, Arreola afrontó su último compromiso el 16 de marzo de 2019, cuando derrotó al estadounidense Jean Pierre Augustin en Arlington, Texas.

EVG