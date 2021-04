BOX: "Canelo" Álvarez revela contagio de COVID-19 antes de una pelea

A una semana de que Saúl "Canelo" Álvarez regrese al ring para enfrentar al británico Billy Joe Saunders, el boxeador tapatío reveló que hace algunos meses se contagió de COVID-19.

El "Canelo" confesó que contrajo coronavirus semanas antes de su pelea ante el turco Avni Yildirim, a quien venció el pasado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami. Su esposa también se contagio.

"Tenía COVID, se me fue el olor el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mi esposa también le dio. Después de que me compuse, me hice la prueba y me fui a San Diego, entrené sólo un mes (para la pelea)", narró Álvarez Barragán en una plática con el periodista Graham Bensinger.

No obstante, en su momento el púgil jalisciense no quiso dar a conocer la noticia ante los medios porque el virus no lo atacó tan fuerte.

"He conocido gente que le da más fuerte y hasta se ha muerto. A mí no me afectó mucho y por eso no quise decir nada", agregó el "Canelo".

"Canelo" lamenta situación del COVID-19 en México

Siguiendo con la pandemia de COVID-19, Saúl Álvarez lamentó que México sea uno de los países más afectados por el virus a nivel mundial, lo que atribuye a la falta de consciencia de la gente.

"A todos nos afectó. En México no les importa la pandemia, fuimos uno de los países más afectados porque no se cuidaron, fue muy difícil porque se perdieron muchos trabajos, pero todo pasa y hay que seguir adelante", concluyó el boxeador de 30 años.

EVG