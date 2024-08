Box: Canelo Álvarez acepta pelear con David Benavidez, pero con esta cláusula

Saúl Canelo Álvarez se encuentra en preparación para su próxima pelea, pero se dio el tiempo de hablar sobre un posible encontronazo con David Benavidez, a quien dijo que sí enfrentaría, sin embargo, lo haría con una condición muy especial.

La medida que el Canelo aplicaría para pelear con Benavidez es una que la afición le ha criticado durante años, pues consideran que lo hace para mermar físicamente a sus rivales y no dejarlos estar en las mejores condiciones el día de la pelea: una cláusula de rehidratación.

"Cuando Benavidez pelea en 168 libras, la noche de la pelea está por lo menos en 190 o 185 libras. (La cláusula de rehidratación) Podría ser. Si se hace la pelea, ya veremos. Pero no quiero que haya ninguna excusa", comentó el peleador nacido en Guadalajara.

'Canelo' Álvarez tras vencer a Jaime Munguía Foto: Mexsport

Canelo no quiere excusas si enfrenta a Benavidez

Aunque dijo que la cláusula de rehidratación es una posibilidad, Saúl Álvarez dejó en claro que no quiere "ninguna excusa" en caso de que el combate se realice, pues sabe que los señalamientos vendrán si condiciona el peso del Bandera Roja, quien actualmente pelea en 175 libras.

"Todos me echan a mí la culpa de eso, pero eso tampoco me interesa, porque la gente siempre va a hablar, no importa lo que sea", dijo el mexicano campeón mundial unificado de las 168 libras o peso supermediano.

Canelo Álvarez se siente en gran momento en las 168 libras

En el pasado el Canelo declaro que la única manera de pelear ante David Benavidez sería si le ponen una bolsa de 200 millones de dólares, pues el día que se suban al ring el nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, estará por arriba de él unas 20 libras, siendo el problema el peso, no así la estatura.

"Yo nunca pienso en el tamaño, porque casi siempre enfrento a peleadores que son más grandes que yo, porque yo soy bajito para esta división, pero no me importa el tamaño, porque soy muy inteligente y soy fuerte", explica el tapatío, quien en septiembre regresa al ring para defender su corona.

Para terminar, Saúl Canelo Álvarez dijo que se siente cómodo en la categoría de peso en donde es monarca, aunque una división abajo sería su peso más natural, pese a ello, se considera con la fuerza necesaria para pelear en los supermedianos.

"Yo me siento muy bien en 168, pero creo que el peso Medio (160 libras) es mi peso, pero me siento bien en esta división (168), me siento fuerte, me siento en mi mejor momento", señaló.

David Benavidez es campeón interino de las 175 libras Foto: @WBCBoxing

aar