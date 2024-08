París 2024: “Marco Verde va a ganar la medalla de oro para México”: asegura 'Canelo' Álvarez

En medio de la polémica que vivió en su conferencia de prensa en Los Ángeles con Edgar Berlanga, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez se dio un tiempo para enviarle un mensaje a su compatriota, Marco Verde, quien buscará la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ya con la presea de bronce asegurada, el joven sinaloense derrotó 3-2 al británico Lewis Richardson en las semifinales de 71 kilogramos, luego de firmar una nueva remontada en su camino a la gloria olímpica.

“Va a ganar, sin duda va a ganar; lo hemos estado apoyando, lo hemos estado siguiendo. Desafortunadamente hoy no pudimos verlo, porque estamos en la conferencia de prensa, pero yo sé que va a ganar oro para México y estamos muy orgullosos de Marco”, aseguró en una entrevista para TV Azteca.

"Va a ganar" 💪@Canelo manda mensaje a Marco Verde, el mexicano que peleará por la medalla de oro en París#LosJuegosDelVerano #BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/WnltXutsgF — Box Azteca (@BoxAzteca7) August 7, 2024

En días anteriores, 'Canelo' externó su apoyo al originario de Mazatlán, Sinaloa, de cara al combate que tuvo en el ring de la cancha Philippe-Chatrier del Estadio Roland Garros.

Medalla de Verde, histórica para México

La medalla de Marco Verde es la primera para México en el boxeo desde la obtenida por Misael Rodríguez en Río 2016. Ahora, ”El Green” le cambiará el color el próximo viernes cuando se mida al uzbeko Asadkhuja Muydinkhujuaev, quien minutos antes derrotó 3-2 al estadounidense Omari Jones.

“Hemos sabido que los uzbekos son rivales muy difíciles, siempre se han visto en torneos mundiales y eso, pero tengo buena esquina, tengo buena preparación. Ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido, no con él, pero con otros rivales. Va a ser una pelea más que nada de corazón y complicada", consideró sobre su siguiente pelea.

Bellísimo 😍

Aquí el momento en el que Marco Verde se proclama ganador y avanza a la Final olímpica 👏

Viva México 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/9oGsCoe17W — México en París 2024 🇲🇽🇨🇵 (@MParis2024) August 6, 2024

A falta de definir si es de oro o de plata, sobre el cuello de Marco Alonso Verde Álvarez está ya la presea número 14 en la historia del pugilismo mexicano en los Juegos Olímpicos, la segunda disciplina que más medallas le ha dado a México, solamente por debajo de clavados, que registra 16 preseas.

Además, el púgil, de 22 años de edad, se convirtió en el primer mexicano en clasificarse a un combate por el oro desde que Héctor López Colín se colgó la plata, en la división de peso gallo en Los Ángeles 1984.

'Canelo' confía en su triunfo ante Berlanga

Este martes, durante el "cara a cara" que se realizó para promocionar su pelea del 14 de septiembre, 'Canelo' lanzó una serie de amenazas en contra de Edgar Berlanga y no dudó en decir que le dará ocho rounds de vida en el ring en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde estarán en juego los campeonatos de peso supermediano del CMB, OMB y AMB, en posesión del mexicano.

"¿Quién eres para estar aquí?, ¿qué has hecho?, ¿con quién has peleado? No eres nada para mí, no significas nada. Este viejo te va a dar la put... de tu vida, vas a ver", afirmó el tapatío.

🔥🔥🔥



Canelo Álvarez y Edgar Berlanga a punto de los golpes en el cierre de la conferencia de prensa#CaneloBerlanga #BoxAzteca 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/OSfZ5zSJ5l pic.twitter.com/JwMlL9bsyU — Box Azteca (@BoxAzteca7) August 6, 2024

