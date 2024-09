'Canelo' Álvarez enfrenta graves acusaciones por una increíble razón que pone en duda su reputación (VIDEO)

De cara a su próxima pelea de título mundial contra Edgar Berlanga en Las Vegas, el campeón de boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez fue exhibido en redes sociales por, supuestamente, no haber pagado un servicio de fotografía y video.

El reconocido fotógrafo Bernardo Villanueva, especializado en la fotografía musical urbana en la Ciudad de México, lo acusó de no haber pagado por un servicio que realizó, a pesar de que sí se utilizó el material realizado por el retratista.

Durante una entrevista con en el podcast "La Bestia Radio", el artista especializado en lifestyle compartió su experiencia al trabajar para el pugilista en un evento donde el 'Canelo' era el invitado principal.

Sin embargo, tras entregar el material editado, que incluía tanto fotografías como videos del vigente campeón de las 168 libras, el deportista tapatío se mostró inconforme con el resultado y se negó a pagar por el servicio.

"Eso me lo aplicó el Canelo. Me contrataron para grabar una escena donde estaba ese güey, donde era el invitado especial, y al final usaron todo lo que les di -fotos y video- y el güey dijo: 'No, no le paguen porque no me gustó'", declaró el fotógrafo, haciendo pública su molestia con la actitud del ídolo mexicano.

mmt