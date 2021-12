BOX: "Canelo" Álvarez envía contundente mensaje a sus detractores

A pesar de su buen desempeño en cada pelea de box, Saúl "Canelo" Álvarez es uno de los deportistas mexicanos que tienen más detractores.

El pugilista tapatío aprovechó una entrevista con World Boxing News para enviarle un contundente mensaje a todos sus haters, a quienes les dejó en claro que no le importa lo que opinen de él.

Foto: Captura de Twitter

"Esto siempre pasa, pero vencí al mejor campeón en 168. Luego dicen, ‘le tiene miedo’ o ‘le tiene miedo a ese tipo’. No tengo miedo por nada, no evito a nadie", aseveró Álvarez Barragán.

Al "Canelo" no le atrae enfrentar a David Benavidez

El boxeador de 31 años de edad comentó que no le interesa medirse ante el mexicoestadounidense David Benavidez, aunque sus detractores lo critiquen por ese motivo.

"¿Qué me trae ese tipo (Benavidez)? Nada, nada. Menciona a un campeón con el que pelearon (Benavidez y Charlo) antes. ¿Cuántos? Realmente no me importa; los haters siempre van a ser haters", puntualizó.

El originario de Guadalajara, Jalisco, salió con los brazos en alto en los tres compromisos de box que afrontó en 2021, venciendo al turco Avni Yildirim, al británico Billy Joe Saunders y al estadounidense Caleb Plant.

EVG