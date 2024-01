BOX | Canelo Álvarez se niega a pelear con Bivol por una 'cláusula' en el contrato

No habrá revancha entre el Canelo Álvarez y Dmitry Bivol, al menos no en un futuro cercano, pues el boxeador mexicano y el ruso no se pusieron de acuerdo en las condiciones contractuales, siendo el campeón de peso semicompleto el que reveló las razones.

Dmitry Bivol, en entrevista para el medio Boxing Scene, informó que él quería pelear de nuevo contra el Canelo, pero el tapatío buscara que el combate fuera nuevamente en las 175 libras, a lo que el ruso de negó, pues quería que la revancha fuera en las 168 libras.

Esta pequeña condición que puso Bivol no fue aceptada por Álvarez, quien cabe recordar es el monarca indiscutido de las 168 libras o peso supermedio.

"Puedo hacer las 168 libras, pero sólo por los cinturones. Canelo los tiene y por eso quería pelear con él, pero ahora tenemos otros planes, los seguiremos y luego ya veremos. Quizás en el futuro. No sé cuándo”, comentó el púgil ruso.

Dmitry Bivol acepta la revancha contra 'Canelo' Álvarez Foto: AP

Bivol, quien en 2022 le propinó al mexicano su segunda derrota como profesional, quiso pelear en las 168 libras por los cuatro títulos que tiene en su poder el Canelo Álvarez. No obstante, no se llegó a un acuerdo.

“Para ser honesto, ni siquiera lo discutimos. Nada. Él ya tenía sus citas y luego vi en las noticias que el problema era yo. Fue divertido. Le gané una vez. Estoy bien. No soy un gran peleador de peso semipesado", dijo.

Dmitry Bivol tendrá que buscar nuevos retos luego de no tener un acuerdo con el Canelo y el camino lógico para el ruso es buscar unificar títulos en las 175 libras, en donde el otro campeón es el temible Artur Beterbiev, quien tiene tres cetros semipesados.

“Ahora estoy enfocado en ser el campeón indiscutible en la división de peso semipesado. Eso es más realista que otra pelea… Espero pelear por el título indiscutible en mi categoría de peso porque el tema con Canelo ya está cerrado”, terminó Bivol.

La cara del "Canelo" Álvarez reacciona después de ser derrotado por Dimitry Bivol. Foto: Reuters.

