BOX: Eddy Reynoso pone en aviso a los rivales del 'Canelo': "ningún mexicano está al nivel"

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl "Canelo" Álvarez, lanzó un fuerte mensaje para los boxeadores mexicanos que tienen en mente enfrentarse al campeón indiscutido de las 168 libras.

El establo de Eddy Reynoso se ha convertido en uno de los mejores lugares para entrenar box y de la mano del "Canelo Team" fue que Saúl Álvarez pudo convertirse en el poseedor de las fajas de peso supermediano del CMB, OMB, AMB y la FIB, categoría en la que el entrenador mexicano no ve oposición para su pupilo.

Muchas felicidades apá @CANELOTEAM eres mi orgullo. Siempre creí desde niño en que eras y seguirías siendo el mejor del mundo 🙏🏻. pic.twitter.com/esaozMZnhM — Canelo Alvarez (@Canelo) December 29, 2021

“Creo que ahorita no hay ningún mexicano que esté al nivel del "Canelo". En las 168 libras, no veo a ninguno ahorita. Jaime Munguía, creo que está en 160, está haciendo un gran papel ahí, creo que le falta tiempo para ir a las 168. No porque no tenga calidad, creo que debe hacer más, tiene que agarrar más experiencia y hacer su carrera en las 168”, indicó Eddy Reynoso para el canal No Puedes Jugar Boxeo.

Eddy Reynoso no descarta "Canelo" vs David Benavidez

Eddy Reynoso se encuentra entrenando con el "Canelo" para enfrentarse el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Nosotros vamos para las 175. "Zurdo" (Gilberto Ramírez, boxeador mexicano) está en las 175. Podría ser una pelea a futuro, pero ahorita no. El "Zurdo" Ramírez está en la línea. Lo mismo con (David) Benavidez”, apuntó.

David "El Bandera Roja" Benavidez es un púgil mexicoamericano de las 168 libras, pedo del cual "Canelo" es rey absoluto, por lo que no se descarta una pelea entre ambos.

“Es una pelea interesante. Creo que es una pelea que tarde o temprano se va a dar. Nosotros tenemos otros planes de enfrentar a otros boxeadores, a lo mejor más buenos o a lo mejor más malos. Eso a veces la gente lo dice, pero creo que esa pelea una de las que se puede dar”, mencionó Eddy Reynoso sobre enfrentar a "El Bandera Roja".

aar