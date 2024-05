Box | Excampeona del mundo se retira por daño cerebral; "un golpe más y podría..."

El boxeo es un deporte que enciende pasiones por todo el mundo, pero conlleva grandes sacrificios de los atletas, los cuales arriesgan su integridad física cada vez que suben al ring, como lo relata Heather Hardy, excampeona mundial del peso pluma, quien tuvo que dejar los ensogados por daño cerebral.

La ahora expúgil tuvo que colgar los guantes y poner fin a su carrera profesional debido a que durante sus años en activo recibió golpes en la cabeza que le causaron conmociones cerebrales y daños cerebrales. La deportistas se vio obligada a no pelear más si en el futuro quiere ver, correr o hasta caminar.

"He tenido demasiadas conmociones cerebrales. Cuando sufres una, una parte de tu cerebro muere y nunca la recuperas. ¿Te imaginas eso? En 10 años he tenido demasiados daños cerebrales. No puedo tener más o no podré ver. Ni correr, ni trotar, ni saltar la cuerda ni recibir golpes en la cabeza", escribió la boxeadorea en su cuenta de Instagram.

Heather Hardy se retira del deporte por daño cerebral Foto: Instagram de Heather Hardy

Heather Hardy, nacida en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, dejará el boxeo profesional a los 42 años, cancelando de paso su próximo combate, que era ante Christine Ferea, quien es monarca de peso mosca del Bare Knuckle FC. La reyerta estaba pactada para el 11 de mayo.

Este es el terrible diagnóstico que recibió si no dejaba de boxear

Las secuelas de su carrera como boxeadora profesional hicieron que Heather Hardy asistiera al médico para resonancia magnética, tras la cual le dijeron que no podría recibir más golpes en la cabeza, de lo contrario corría el riesgo de “no ver, ni correr, ni trotar, ni saltar la cuerda ni recibir golpes en la cabeza”.

"Después de mi pelea el verano pasado con Amanda, mi visión permaneció borrosa durante unos días. Fui a hacerme una resonancia magnética, me revisaron la vista mientras todavía estaba en rayos X, me diagnosticaron las secuelas de una conmoción cerebral", señala Hardy.

De acuerdo con el sitio especializado boxrec, Heather Hardy realizó 28 combates profesionales. Su récord es de 24 peleas ganadas, por tan solo tres empates. Tan solo tiene 4 nocauts en su trayectoria. De sus peleas solo tres fueron por título mundial de por medio.

"En diez años he tenido más de 60 puntos en mi cara y múltiples conmociones cerebrales. He pasado noches en las que casi me desmayo en la sauna tratando de lograr el peso", revela.

Su debut pro se dio en 2012. Tan solo pudo ostentar la faja mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, el cual ganó en 2018, pero perdió al año siguiente en una reyerta de unificación ante Amanda Serrano por el cinto OMB y CMB de la división. En esa pelea Hardy recibió 278 golpes.

"Todo el mundo piensa que gané millones en mi carrera, pero no fue así. Fui de cheque en cheque manteniendo a esa niña en el mejor vecindario para que pudiera ir a las mejores escuelas. Y necesitaba luchar, en pocas palabras, un mes de entrenamiento para Christine y todo empeoró con mi vista. Bajé a 123 libras porque no podía comer, no dormía y estaba muy débil. No le había contado a nadie lo malo que era, ni a mi novio ni a mis entrenadores. Pensé que podría aguantar la pelea de diez minutos, pero después de una sesión de sparring muy ligera no pude ver una mierda durante dos días", explica.

Heather Hardy tuvo un efímero paso por las Artes Marciales Mixtas. Debutó en Bellator 180 contra Alice Yauger en junio de 2017. Además de la MMA, la exboxeadora probó con el boxeo sin guantes en Bare Knuckle FC.

"No comí ni dormí de viernes a lunes y sabía que estaba demasiado débil para hacer esta mierda. Después de ver finalmente a un médico, me dijo que había tenido demasiadas conmociones", concluye.

aar