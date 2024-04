Boxeador transgénero sufre nocaut a los 21 segundos y pierde por primera vez en su carrera

El estadounidense Patricio Manuel, boxeador transgénero, tuvo la primera derrota de su carrera al sufrir un nocaut a los 21 segundos en su combate contra Joshua Reyes en Indio, California.

Joshua Reyes dio cuenta de Patricio Manuel con un fulminante golpe que lo mandó a la lona en un pleito que generó muchas expectativas, pero que terminó en un abrir y cerrar de ojos.

La derrota causó desilusión y decepción en el boxeador transgénero, pues había salido con los brazos en alto en sus tres pleitos previos, por lo que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Nunca he sido de esconderme pese al resultado. Entrené con todo, tuve maravillosos sparrings, pero hay veces en que las cosas no salen como quieres. Lo más importante es que estoy bien, pero me siento profundamente decepcionado y mi ego está lastimado", escribió Patricio Manuel.

Una situación que llamó mucho la atención es que no hay videos de esta pelea de box. El propio Patricio Manuel comentó que no hubo transmisión de la misma, debido a que fue antes de que arrancara la cartelera estelar y por ese motivo no fue televisada.

¿Quién es Patricio Manuel?

Patricio Manuel nació siendo mujer bajo el nombre de Patricia Manuel. Vio la luz el 22 de julio de 1985 en Santa Clara, California. Como mujer se proclamó campeona nacional amateur en cinco ocasiones.

En el 2012 buscó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres, pero no consiguió el objetivo. Ese mismo año se percató de que sufría disforia de género, por lo cual decidió comenzar su proceso de transición en el 2014, para así convertirse en el primer boxeador transgénero en la historia.

En el 2022, después de cuatro años sin combates, Patricio Manuel anunció su retiro como pugilista debido a lo complicado que le resultaba encontrar rivales dispuestos a enfrentarlo. Pero volvió en el 2023 al encontrar dos peleas.

Los triunfos de Patricio Manuel como boxeador

Patricio Manuel debutó de manera triunfal como boxeador transgénero en el 2018 al imponerse a Hugo Aguilar.

A su regreso al ring en el 2023, el estadounidense derrotó en primera instancia a Hien Huynh para posteriormente conseguir contra Alexander Gutiérrez la tercera victoria de su carrera.

Patricio Manuel intentará dejar atrás el tropiezo sufrido contra Joshua Reyes en su próximo pleito, el cual se desconoce contra quién y cuándo se llevará a cabo.

EVG