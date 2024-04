'Canelo' Álvarez es despreciado por un campeón, que le pone dura condición para enfrentarlo

A dos semanas de su primera pelea de box en el 2024, la cual será contra Jaime Munguía, el tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez fue rechazado por un pugilista campeón en tres categorías.

El ruso Artur Beterbiev rechazó de manera tajante estar interesado en tener un combate contra el originario de Guadalajara, al tiempo que dejó en claro que solamente lo tendría si el mexicano eventualmente gana un título en su categoría.

"Realmente no me interesa mucho pelear con el 'Canelo'. Cuando él consiga otro cinturón en mi categoría, porque tendrá un título en mi categoría, pero ahora no", aseguró Artur Beterbiev ante la prensa.

El pugilista ruso es el actual campeón de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. El oriundo de Khasavyurt, Daguestán, es considerado uno de los mejores liba por libra.

El próximo pleito de Artur Beterbiev será contra su compatriota Dmitry Bivol, quien derrotó precisamente al 'Canelo' Álvarez en mayo del 2022 en Las Vegas, Nevada. La pelea entre Beterbiev y Bivol será el 1 de junio en Arabia Saudita.

'Canelo' Álvarez y sus peleas contra boxeadores rusos

Desde su debut como boxeador en octubre del 2005, el 'Canelo' Álvarez ha disputado 64 peleas, con récord de 60 ganadas, dos perdidas y dos empatadas.

Sin embargo, solamente dos de esos combates han sido contra pugilistas de nacionalidad rusa. El primero de ellos fue el 8 de agosto del 2009 contra Marat Khuzeev, a quien venció en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco.

Pasaron 13 años para que el 'Canelo' volviera a medir fuerzas contra un ruso. El 7 de mayo del 2022, el jalisciense sufrió su segunda y más reciente derrota al caer a manos de Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

'Canelo' intenta ser el primero en vencer a Jaime Munguía

El próximo 4 de mayo, el 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía medirán fuerzas en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El tapatío expondrá sus títulos supermedianos contra el nacido en Tijuana, Baja California.

Saúl Álvarez intentará ser el primer boxeador en derrotar a Jaime Munguía, quien nunca ha sido vencido desde que debutó el 13 de julio del 2013 con una victoria sobre Manuel Mora.

Hasta el momento, el récord del tijuanense es de 43 victorias en la misma cantidad de pleitos. En 34 ocasiones se impuso a sus rivales por la vía del nocaut.

EVG