Box | Ryan García sufre la peor humillación de Devin Haney; lo golpea en lo más alto del Empire State (VIDEO)

El mexicoestadounidense Ryan García fue tirado al suelo por Devin Haney en lo más alto del Empire State a cuatro días de la esperada pelea de box entre ambos en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Los dos pugilistas intercambiaron algunas frases ante los medios de comunicación que cubrían el acto promocional del combate en el emblemático edificio de Nueva York.

Después de los dimes y diretes, Devin Haney perdió los estribos y empujó al piso a Ryan García, quien tras el hecho aseguró en sus redes sociales que interpondrá una denuncia contra el estadounidense por haberlo agredido.

"Devin me tocó sin mi consentimiento y lo estaré demandando por ponerme las manos encima. Y me identificó como mujer. Entonces me tocó como a un hombre adulto y golpeó a una mujer adulta. Y soy lgbtq+. Entonces ahora es un crimen de odio. No, esto está tan jodido", escribió King Ryan en la red social X.

Lejos de disculparse, Devin Haney hizo uso de la misma red social para calentar más la pelea de box del próximo sábado contra el mexicoestadounidense, al que insultó. "No es una conspiración... ¡Ryan es una ramera! 4 días", fue el duro mensaje que publicó.

Ryan García no tiene miedo de expresar sus opiniones

De cara a la pelea de box del 20 de abril contra Devin Haney, Ryan García no tuvo empacho en decir que se siente odiado y subestimado por la gente debido a que siempre dice lo que piensa.

"Soy subestimado. Me odian porque no me callo la boca y sigo hablando, pero voy a seguir haciéndolo pase lo que pase; al final del día, simplemente me odian", aseveró el pugilista de 25 años de edad.

La pelea de box entre Ryan García y Devin Haney está pactada a 12 rounds. Está en juego el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que está en poder del estadounidense.

Ryan García se pronunció en X después de la agresión de Devin Haney. Foto: Tomada de X @RyanGarcia

Últimas peleas de Ryan García y Devin Haney

El de este sábado 20 de abril será el primer combate de box que afronten en el año tanto Ryan García como Devin Haney.

King Ryan no se sube al ring desde el 2 de diciembre del 2023, cuando se impuso al estadounidense Oscar Duarte en el Toyota Center de Houston, Texas, para lograr el vigesimocuarto triunfo de su carrera.

Devin Haney también salió con los brazos en alto en su pleito más reciente, el cual fue el 9 de diciembre del 2023. Aquella ocasión, el nacido en San Francisco, California, derrotó a su compatriota Regis Prograis para conquistar el título mundial de peso superligero del CMB, mismo que pone en juego este fin de semana contra el mexicoestadounidense.

Cartelera completa de Ryan García vs Devin Haney

Ryan García vs Devin Haney (título superligero CMB)

​Arnold Barboza Jr. vs Sean McComb (peso superligero)

​Bektemir Melikuziev vs Pierre Dibombe (peso supermediano)

​John Ramirez vs David Jiménez (título interino supermosca AMB)

​Charles Conwell vs Nathaniel Gallimore (peso superwélter)

EVG