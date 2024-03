BOX | Isaac ‘Pitbull’ Cruz tiene su propia canción en su pelea por el título; “...el Pitbull no tiene bozal”

El cantante español, Leiva, anunció en sus redes que su más reciente sencillo está dedicado al boxeador mexicano, Isaac 'Pitbull' Cruz. Esta colaboración surge tras un encuentro que ambos tuvieron en octubre, donde Leiva quedó impactado por la personalidad y el estilo del pugilista, sobre todo al ser un apasionado del boxeo.

El español ha formado su éxito en solitario, después de ser parte de la banda Pereza. Fue él mismo, quien reveló en su cuenta de Instagram que la canción llevará por título un pequeño homenaje al estilo de los corridos mexicanos y estará inspirada en el tema "Con la Muerte en los Puños" de José Alfredo Jiménez.

La canción titulada "La mordida del gran Pitbull Cruz" tuvo su estreno este sábado 30 de marzo, con motivo de que el pugilista de 25 años, buscará alzar su primer título mundial en Las Vegas contra Rolando Romero por el cinturón de la WBA de peso superligero.

Leiva mencionó que estará presente en la pelea, dando su apoyo al púgil de la Magdalena Contreras desde el ringside, aún no se sabe si el 'Pitbull' hará su entrada con esta nueva composición, pero el intérprete estará encargado de hacerla.

Este tema cuenta con la colaboración de El David Aguilar fue grabada en la Ciudad de México junto con mariachis, la canción ha sido producida por Leiva, Luca Ortega y Dan Zlotnik y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"La mordida del gran Pitbull Cruz", letra

La mordida del gran Pitbull Cruz - Leiva ft El David Aguilar

Por ahí viene el Pitbull Cruz

Con el barrio tatuado en la frente

Y los puños bien altos

¡Uh, ajajajai!

¡Uh! ¡Uh!

Lalalalala, lalalalalala



Desde La Magdalena Contreras

Ha llegado un valiente adversario

Su abuelito le dio las maneras

Desde niño camino al gimnasio

No hubo quién ya muy pronto no viera

El enorme poder de sus brazos



Memo Cruz campeón incansable

Le enseñó a disparar cañonazos

Pero humilde sin hacer daño a nadie

Fue peleándolo todo de abajo

Fue una mezcla de raza y coraje

Lo que al fin a su esquina le trajo



Medio round y a cualquier contrincante

La carroza le empieza a fallar

No quisieras tenerlo delante

Cuando el Pitbull no tiene bozal



​Poco más de cincuenta segundos

Y a la lona mandó a Magdaleno

Cuidadito campeones del mundo

Viene fuerte este peso ligero

No le pueden dañar el orgullo

Al que nunca peleó por dinero

​

​Puede ser camarada y acaso

Para siempre tu fiel compañero

Pero igual puede hacerte pedazos

Como aquellos amores tan perros



Sepa bien hasta el púgil más fiero

Que en el box se ha prendido una luz

Que provoca unos daños severos

La mordida del gran Pitbull Cruz.

