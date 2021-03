BOX: ¡En la friendzone! La guapa modelo que bateó al "Canelo" Álvarez

El "Canelo" Álvarez sostuvo una relación con la modelo mexicana Marisol González hace algunos años; sin embargo, los celos y la diferencia de edad hizo que terminaran.

Además, algo que recién salió a la luz es que el boxeador mexicano le propuso matrimonio, pero ella lo bateó, debido a que ella era mayor por más de cinco años.

te puede interesar "Canelo" Álvarez le abre las puertas a Conor McGregor

“Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad", recordó González.

La actual conductora del programa Hoy de Televisa, todavía recuerda cómo fue la propuesta del "Canelo", la que definió como una gran sorpresa.

“Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento", agregó.

¿Cómo comenzó la relación del "Canelo" Álvarez y Marisol González?

La ganadora de Nuestra Belleza México en 2002 confesó que todo inició cuando tenía que ir a coberturas de box y que le tocó ver al "Canelo" al inicio de su relación.

“Viajaba de lunes a jueves para cubrir a la selección y luego me iba a Sábados de box, me tocaban las peleas. Me dijeron que me iba a tocar cubrir al 'Canelo' que es un chavo, que es la promesa. Iba empezando y él tenía 19 años, yo le llevaba siete años", dijo.

“Yo ya tenía su teléfono, lo cubrías dependiendo del evento, el entrenamiento, el pesaje. De repente empezamos a hablar más y en una ocasión él iba a venir para acá y poco a poco se fue dando ahí la relación”, sentenció.

rmp