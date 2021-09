BOX: Mauricio Sulaimán revela lo que ocurrirá con Óscar Valdez tras su doping

Luego del doping de Óscar Valdez previo a su pelea de box del próximo 10 de septiembre, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reveló lo que ocurrirá con el púgil sonorense.

Valdez arrojó positivo a un diurético en un control antidopaje realizado por la Asociación Voluntaria Antidopaje, lo que puso en riesgo la defensa de su título del campeonato mundial superpluma del CMB.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán?

El titular del CMB aseguró que el combate de box de Óscar Valdez con el brasileño Robson Conceição, programada para el próximo 10 de septiembre, se llevará a cabo debido a que el pugilista de 30 años no actuó con mala intención.

"Esta situación no fue con dolo. Esta sustancia no le da ninguna ventaja competitiva, en vez de ayudarle le podría perjudicar; por lo que no hay razón por la cual castigar y sancionar a Valdez", dijo Sulaimán ante los medios.

El dirigente hizo énfasis en que dicha sustancia lo único que hace es quitar el hambre , por lo que no había motivo para cancelar la pelea de box que se realizará en Tucson Arizona.

"Está sustancia no le da ninguna ventaja en la competencia. Lo que se le encontró es el equivalente a tomar tres bebidas energéticas, lo único que hace es quitar el hambre. No hay ningún riesgo para el retador", subrayó.

Por otra parte, Sulaimán Saldívar lamentó el deceso de la joven boxeadora mexicana Jeanette Zacarías, quien murió a los 18 años luego de estar en coma por los golpes que recibió el pasado 28 de agosto en su combate frente a la canadiense Marie Pier Houle.

"Hay que estudiar las situaciones, ya que falleció cinco días después de la pelea, si fue el boxeo que tuvo eso, y esto está en manos de otras autoridades", indicó.

EVG