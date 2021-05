BOX: Óscar de la Hoya explota contra el "Canelo" Álvarez y le manda un recado

Luego de hace algunos meses que Saúl "Canelo" Álvarez decidió terminar su relación contractual con Óscar de la Hoya, el exboxeador habló duro del púgil tapatío.

En alusión al triunfo del "Canelo" sobre el británico Billy Joe Saunders el pasado 8 de mayo, De la Hoya reconoció la victoria, aunque también le mandó un duro recado a Álvarez Barragán, a quien entre líneas calificó de malagradecido.

"Canelo lo hizo excelente con Saunders. Si habló mal de mí, la verdad está bien. Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me dé nada de crédito te habla mucho sobre su carácter", aseguró De la Hoya a varios periodistas al salir de un restaurante.

Las críticas del CEO de Golden Boy Promotions no acabaron ahí, pues aseguró que el "Canelo" podría ganar más dinero con él y sentenció que su próximo campeón mundial será Ryan García.

"No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo, le deseo toda la suerte del mundo. Mi próximo campeón que será de los más grandes es Ryan García", concluyó el expúgil de 48 años.

¿Por qué se separó el "Canelo" de Óscar de la Hoya?

La gota que derramó el vaso para el rompimiento del "Canelo" Álvarez con Óscar de la Hoya fue el despojo del título mundial de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo al boxeador jaliscience.

