'Canelo' Álvarez, "cancelado" por ignorar y arrojarles un extraño líquido a aficionados mexicanos (VIDEO)

En su reciente visita a México, el boxeador Saúl Álvarez fue muy criticado después de un incómodo incidente ocurrido en un restaurante en Mazamitla, Jalisco, pues seguidores del tapatío se quejaron de que el púgil no quiso saludar a su público.

Varios fanáticos del atleta se quedaron en la banqueta de la calle e intentaron llamar su atención con gritos que le pedían que se asomara y posara para una foto, sin embargo, el 'Canelo' ignoró las solicitudes.

"¡Canelo, si puedes levantarte para una foto... que se pare, que se pare!", fueron algunas voces que se escucharon en el video. La sorpresa y molestia de los presentes se manifestó ante la negativa del boxeador . Una mujer que apareció en el video exclamó: "¡ah qué cule...!".

A pesar de las repetidas solicitudes el campeón indiscutido no accedió a la petición, y en lugar de eso, alguien desde la terraza arrojó agua a los aficionados que se encontraban abajo. Aunque el rostro del responsable no se ve en el video, se especula que pudo haber sido un miembro del staff del boxeador y no por el propio 'Canelo' Álvarez.

No importando la persona, los usuarios que vieron este video se le fueron encima en redes a Álvarez Barragán por la situación, algunos incluso acusaron al pugilista de demostrar "su lado vulgar" y criticaron el hecho de que el dinero no necesariamente garantiza la educación, como señaló un usuario en un tuit.