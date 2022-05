Canelo va por trilogía ante GGG y revancha contra Bivol

Saúl Álvarez sufrió hace unas semanas su segunda derrota como boxeador profesional, pero el mexicano no descansa y ya piensa en sus próximos retos dentro de los ensogados, dejando ver que su siguiente pelea del año será en septiembre ante Guennadi Guennadievich Golovkin (GGG).

El pasado 7 de mayo el púgil tapatío cayó por decisión unánime en Las Vegas ante Dmitry Bivol, por el cetro semipesado de la AMB; sin embargo, el subsecuente combate del Canelo no será la revancha, pues mencionó que tiene un compromiso pactado para medirse al kazajo.

“Seguramente sí (sobre la tercera pelea ante GGG), ya teníamos ese contrato con Matchroom y con DAZN, entonces tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes en el boxeo, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol”, comentó Álvarez Barragán en conferencia de prensa.

Además, el Canelo dijo que el anuncio de la reyerta ante GGG se podría hacer en los próximos días: “Lo seguro es que regresamos en septiembre y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos a anunciar la pelea, aunque obviamente hay que esperar un poquito”.

Desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Lo importante aquí es

que soy una persona muy perseverante

Saúl Álvarez, Boxeador Mexicano

De hacerse oficial la pelea, será la tan esperada trilogía entre el mexicano y el kazajo. El récord en las dos entregas anteriores está en favor del Canelo, ya que tras empatar en el primer combate en septiembre de 2017, el pugilista tapatío sacó una apretada y controversial decisión mayoritaria en el segundo capitulo de esta rivalidad, el cual se celebró en septiembre de 2018

Sumado a este anuncio, el campeón indiscutido de las 168 libras indicó que la revancha ante Dmitry Bivol se puede dar, pues aunque perdió no quitará el dedo del renglón e intentará derrotar al ruso para conquistar su segunda corona mundial en las 175 libras.

“Desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Lo importante aquí es la perseverancia, soy una personas muy perseverante y vamos a hacerlo de nuevo”, señaló el originario de Guadalajara.

Las palabras del Canelo se dieron en la presentación de su torneo No Golf No Life, en donde el boxeador compitió junto a 143 golfistas invitados, entre los que destacan Luis García y Jorge Campos, exfutbolistas de Pumas y la Selección Nacional.

El púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez es el rostro del boxeo mundial y nunca ha ocultado su pasión por el golf, derivado de esto, el tapatío presentó su marca deportiva No Golf No Life.

En conferencia de prensa, el monarca indiscutido de las 168 libras no sólo reveló su marca de golf; además hizo el anuncio de su primer torneo, mismo que busca impulsar a las nuevas generaciones de la disciplina, destacando que es un deporte de mucha inteligencia.

“Tenemos mucho talento en nuestro país, podamos detectarlo para que juegue a nivel internacional y es un honor para mí hacer esto, porque en su momento, cuando yo empezaba, no tuve apoyo y sé lo que se siente comenzar sin nada y necesitar ayuda; por eso voy a estar aquí para apoyar en el boxeo, en el golf, en lo que se pueda para ayudar a quien quiera alcanzar sus sueños”, comentó Álvarez Barragán en conferencia.

El Canelo une por primera vez el box y el golf en el torneo No Box No Life, en el cual reúne a empresarios, personalidades del deporte, junto a la familia golfista, con la misión que niños y jóvenes con talento tengan la oportunidad de desarrollarse al máximo nivel en el nivel internacional.

Además, el púgil campeón del mundo recordó que se adentró a la disciplina gracias a la invitación de unos amigos y desde ese momento se ha vuelto adictivo para él.

“El golf es un deporte muy bonito. Yo decía: ‘Es para gente retirada, es aburrido’, eso pensaba antes de conocerlo, pero cuando comencé a jugarlo me di cuenta que es diferente. Es adictivo y muy difícil, siempre te está retando a mejorar. Es muy importante en mi vida, porque manejo mucho estrés y ahora me ayuda mucho en mi vida personal y profesional”, aseveró.

La primera edición del torneo tiene como sede el campo de golf Bosque Real, el certamen se realiza desde ayer, con la participación del Canelo Álvarez y 143 golfistas invitados, entre los que destacan exfutbolistas, empresarios, artistas y todos los que se quisieron sumar al proyecto.

El tapatío apoya al Atlas en la final; quiere ir a la ida

Hace unos meses que Saúl Canelo Álvarez reconoció ser seguidor del Atlas y confesó que le encantaría apoyar a los Rojinegros en la Final del Clausura 2022 de la Liga MX ante Pachuca. “Si me invita Eddy sí, por qué no. La verdad es que claro, me encantaría estar ahí apoyando al Atlas”, comentó el campeón absoluto de peso supermedio.

Durante la conferencia de prensa en donde presentó el torneo de golf No Golf No Life, el boxeador tapatío reveló que le gustaría ir al Estadio Jalisco si Eddy Reynoso, su entrenador y fervoroso aficionados de Atlas, lo invita.

Las palabras del Canelo fueron escuchadas rápidamente, pues de acuerdo con el “Francotirador”, colaborador de Récord, el Atlas ya invitó al boxeador mexicano a estar en la final de ida del Clausura 2022.