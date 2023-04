Carlos Salas, con la mente puesta en mantenerse líder del FIA NACAM RALLY en San Luis Potosí

El piloto mexicano Carlos Salas, del equipo VP GARAGE, encuentra listo y entusiasmado de llegar a San Luis Potosí a refrendar su liderazgo dentro del FIA NACAM RALLY estos 14 y 15 de Abril, en el marco de la segunda fecha del año en la edición No. 31 del RALLY RAC 1000 primera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies.

Salas, quien llega con el liderato en sus manos luego de obtener el primer lugar general en el pasado Rally México celebrando en León, regresa una vez más a disputar este rally, pero por primera ocasión lo hará en San Luis Potosí, lo que representa un nuevo reto en su carrera.

Carlos Salas también disputará de manera simultánea la primera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies, hecho que espera consagrar de nueva cuenta con un triunfo que le ayude también a iniciar con el pie derecho la temporada de Rallies en México.

El piloto Carlos Salas y su navegante Jaime Zapata del equipo VP Garage se quedaron con la victoria en la categoría Rally 2 del FIA NACAM Rally que se corrió este fin de semana en el Estado de Guanajuato. pic.twitter.com/RlhFN1MU8O — @comedep_oficial (@ComedepOficial) March 21, 2023

“Estamos muy contentos de llegar a la segunda fecha del FIA NACAM Rally y a la primera del CMR, además me encuentro muy entusiasmado de correr esta fecha junto a Gabriel Marín Jr. como navegante, sin duda, este rally es muy importante para nosotros, por lo que saldremos atacar desde el TC1, ya que nuestros compañeros de equipo Miguel Granados y Alejandro Mauro harán lo mismo así como también el actual campeón Ricardo Cordero, hecho que nos obliga a dar lo mejor, para mantener el liderato en el NACAM y arrancar en una buena posición dentro del CMR” profundizó Salas.

Así mismo el líder del FIA NACAM espera continuar su camino de la misma manera ya que de darse las cosas como hasta ahora están sucediendo el piloto del VP GARAGE podría pensar incluso en obtener el campeonato al finalizar el año.

“La idea principal es la de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, que al final del año nos ayuden para poder lograr el campeonato dentro de ambos seriales, sin embargo, esto apenas está empezando, así que lo principal será enfocarnos, en cometer los menos errores posibles en cada carrera para de esta manera lograr el objetivo", sentenció.

Alejandro Mauro, listo para el Rally de San Luis

Luego de su tercer lugar en el FIA NACAM RALLY dentro del Rally México 2023, el poblano Alejandro Mauro, piloto del equipo MAPO MOTORSPORT Y VP GARAGE, tiene las emociones a flor de piel de cara a su participación este fin de semana en el el Rally RAC 1000 a celebrarse en San Luis Potosí, primera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) y segunda del FIA NACAM Rally.

Mauro Sánchez, quien llega procedente de España donde actualmente realiza su preparación, calificó cómo buena su participación en el Rally México, pese a lo que tiene una espina clavada, por lo que una vez más pondrá a flote todos sus conocimientos y luchará tramo a tramo con sus contrincantes en tierras potosinas en busca de mejorar lo logrado hasta el momento.

“Vengo muy entusiasmado para participar en éste rally, esta será la primera vez que me enfrente a las terracerías potosinas, hecho que sin duda me emociona más, ya que esto me obliga a trabajar fuerte y dar lo mejor de mí ya que el objetivo principal para este rally es el de buscar terminar una vez más en los primeros lugares", comentó al respecto Alejandro Mauro.

EVG