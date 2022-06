Carson Pickett rompe paradigmas al ser la primera futbolista con diferencia de extremidades en jugar con Estados Unidos

Carson Pickett se convirtió en la primera futbolista en la historia de la selección femenil de Estados Unidos en jugar con una diferencia en una de sus extremidades.

El inédito hecho ocurrió durante el partido amistoso que el conjunto de las barras y las estrellas disputó contra su similar de Colombia en el Rio Tinto Stadium de Salt Lake City.

A Carson Pickett, defensa del North Carolina, le falta una parte de su brazo izquierdo.

Carson Pickett se convirtió en la primera futbolista con diferencia de extremidades en jugar para la Selección de Estados Unidos 🇺🇸. Fue en la victoria 2-0 ante Colombia 🇨🇴 en un amistoso.pic.twitter.com/iv2nQe0jWs — VarskySports (@VarskySports) June 29, 2022

"A Carson le fue muy bien en el entrenamiento de la semana pasada y con la gestión de minutos para Emily Fox, sentimos que Carson sería un buen reemplazo y estoy feliz de que haya tenido un buen desempeño durante los 90 minutos”, señaló al respecto Vlatko Andonovski, director técnico de la selección femenil estadounidense.

Carson Pickett manda mensaje motivacional

Carson Pickett, de 28 años de edad, formó parte del 11 inicial del primer equipo de la NWSL (liga femenil de Estados Unidos) el año pasado, además de que fue finalista para la defensora del año, también en el 2021.

"La sensación de ser diferente y la ansiedad de no encajar es algo por lo que he pasado. Usar sudaderas en el calor muerto del verano para ocultar mi brazo. Espero alentar a cualquiera que luche con la diferencia de sus extremidades a que no se avergüence de quién es", escribió en su cuenta de Instagram la futbolista originaria de Spartanburg, Carolina del Sur.

El encuentro en el Rio Tinto Stadium acabó con marcador de 2-0 a favor de Estados Unidos, que el próximo 4 de julio debutará ante Haití en la ronda final del Premundial Femenil de la Concacaf.

Los otros contrincantes de las norteamericanas en la fase de grupos de dicha competencia serán las selecciones de Jamaica y México, que es la escuadra anfitriona de la misma, pues el evento tendrá como sede Monterrey.

