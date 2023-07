Checo Pérez: Helmut Marko revela el futuro inmediato del tapatío en Red Bull

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló detalles acerca del contrato del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, con Red Bull, el cual le impide irse a AlphaTauri, la filial o alternativa de la escudería austriaca, dando pistas más claras del futuro inmediato del jalisciense.

"Pérez no tiene el mismo contrato que otros pilotos en el equipo. Hay cláusulas que no permiten ciertos movimientos. Bajar al segundo equipo no se puede", comentó Marko en entrevista con el sitio Formel1.

Las dudas acerca de la continuidad de Checo Pérez en Red Bull cobraron fuerza en las últimas semanas luego de los malos resultados del mexicano en la Fórmula 1.

Foto: Twitter de Checo Pérez

Sin embargo, las declaraciones de Helmut Marko prácticamente confirman que Checo Pérez seguirá en Red Bull por una campaña más, pues su contrato con el equipo vence al final del 2024.

Los actuales pilotos de AlphaTauri en la Fórmula 1 son el japonés Yuki Tsunoda y el australiano Daniel Ricciardo, quien reemplazó al neerlandés Nyck de Vries a partir del Gran Premio de Hungría.

Checo Pérez reconoce errores en la temporada

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, subió seis puestos para subirse al podio en el Gran Premio de Hungría el pasado domingo, recuperando en parte la confianza que había perdido en las carreras previas.

El corredor de la escudería Red Bull está consciente de que si no suma más puntos en la temporada se debe a las malas clasificaciones que ha tenido, por lo que de cara al Gran Premio de Bélgica aseguró que su objetivo es recuperar su forma y cosechar la mayor cantidad de unidades en la segunda mitad de la campaña.

"Creo que tengo cuatro o cinco fines de semana en los que no maximicé el resultado completo. Y eso me ha costado muchos puntos, pero tuve un comienzo de temporada muy fuerte", admitió en conferencia de prensa el sublíder del campeonato de pilotos de F1.

¿Cuántos puntos suma Checo Pérez en la campaña?

Checo Pérez ocupa la segunda posición en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 con 171 puntos, 110 menos que su coequipero, Max Verstappen.

Atrás de Pérez Mendoza se ubica el experimentado volante español Fernando Alonso (Aston Martin) con 139 unidades, seguido muy de cerca por el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, quien cosecha 133.

El top 5 de la clasificación lo cierra el coequipero de Hamilton en Mercedes, el también británico George Russell, con 90 puntos.

EVG