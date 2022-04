Checo Pérez quiere estar por delante de Verstappen

Sergio Checo Pérez vive su segunda temporada con Red Bull y en lo que va de la actual campaña de la Fórmula 1 (F1) ya acumula dos podios, después de cuatro carreras.

El piloto mexicano piensa en grande y no se pone límites, pues aseguró que la escudería austriaca le da la posibilidad de quedar por arriba de su coequipero, el neerlandés Max Verstappen, quien es el actual campeón mundial de la (F1).

“Hay un gran ambiente entre los dos pilotos, entre los ingenieros, la verdad es que quiero ganarle a Max (Verstappen) y quiero estar delante de él”, aseveró Pérez Mendoza en entrevista con Luis Manuel López, analista de la F1 en Fox Sports.

En ese tenor, el volante originario de Guadalajara, Jalisco, dejó en claro que en ningún momento Red Bull lo ha limitado en beneficio de Verstappen, quien llegó a dicho equipo en 2016.

“Red Bull me da la oportunidad (de ganar), no hay en ningún momento algo que diga que tengo que quedar detrás de Max; si Max ha estado adelante mío es porque ha sido más fuerte en pista”, remarcó.

Gráfico

En 11 años de carrera en el “Gran Circo”, la mejor temporada de Checo Pérez se registró precisamente el año pasado, su primero con Red Bull, al acabar el campeonato de pilotos en la cuarta posición con 190 unidades.

Sabiendo del potencial que tiene y la fuerza que le da estar en un equipo ganador, el jalisciense tiene la mentalidad y seguridad de que puede proclamarse campeón del mundo, algo que ningún mexicano ha conseguido.

“No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí, estoy trabajando para ello y no quiero ganar carreras, hoy mi enfoque es ganar el campeonato”, subrayó el corredor de 32 años.

Pese a su deseo por ser mejor que Verstappen, Checo hizo énfasis en que esa competencia no tiene por qué ser un problema, aunque a la vez dejó entrever que se sacaría de onda si en un momento Red Bull le pide que se sacrifique si es que en esa carrera existe la posibilidad de que él se convierte en el monarca del serial.

“Si puedo ayudar al equipo y yo no estoy en la posición por pelear, lo voy a hacer todo para que gane y pueda celebrar. Hay momentos donde tienes que pensar mucho en el equipo y ponerlos delante. Si al final me lo piden (dejar ganar a su compañero) en una carrera cuando creo que yo puedo ser el que puede ganar el campeonato, creo que ahí teníamos problemas, pero no veo el caso”, añadió.

Gráfico

Por otra parte, la temporada de Fórmula 1 (F1) de este año contará con 23 carreras, cuatro de las cuales ya se corrieron, quedando el mexicano Sergio Checo Pérez en el segundo lugar en un par de ellas (Grandes Premios de Australia y Emilia-Romaña).

Ante el hipotético escenario de que la cantidad de fechas aumente a 30 en el Gran Circo, el piloto tapatío de Red Bull analizó seriamente la posibilidad de dejar de competir en caso de que dicha situación se concretara.

“Hay una demanda muy grande. Pero, por otro lado, tener demasiadas carreras es imposible, al menos para mí”, indicó Pérez Mendoza en entrevista con The Athlantic.

El exvolante de Sauber, McLaren, Force India y Racing Point hizo énfasis en los grandes sacrificios que hacen a lo largo de la temporada los integrantes de Red Bull, aunado a que su rol como padre de familia no es una cuestión menor, por lo que no le atrae en lo absoluto un calendario más extenso en la F1.

“Los miembros del equipo hacen enormes sacrificios para que cada fin de semana sea posible, incluido no ver a la familia durante meses. Tengo un par de niños pequeños, con un tercero en camino. Creo que si el calendario se alarga más, definitivamente no lo haré”, resaltó el tapatío, quien ya quiere competir en Miami.