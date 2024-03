Checo Pérez vuelve a ser menospreciado por Max Verstappen y así se lo hizo saber el neerlandés (VIDEO)

Max Verstappen, el tricampeón de la Fórmula 1, volvió a entrar en polémica al participar en una dinámica para una entrevista realizada por el streamer español David Cánovas Martínez, conocido como The Gregf, en la que volvió a hacerle un desaire a su coequipero de Red Bull, Checo Pérez.

La pregunta formulada por el streamer llevó al neerlandés a tomar una pausa antes de dar su opinión, pues buscaba poner en una encrucijada al piloto de Red Bull, cuestionándolo sobre quién era mejor conductor compitiendo bajo las mismas condiciones y circunstancias.

"¿Quién crees que es mejor piloto compitiendo en el mismo equipo y con el mismo coche Fernando Alonso o Checo Pérez?", lanzó el influencer, después de preguntarle sobre su gusto por el videojuego 'Call of Dutty'.

"Es una pregunta difícil. Creo que Fernando Alonso ha demostrado el campeón que es, es muy rápido. Es muy difícil elegir, pero Fernando ha demostrado que nunca se rinde. Tiene 42 años y aún sigue siendo rápido y eso es impresionante", dijo Verstappen.

Esta no es la primera vez que el nacido en Bélgica coloca a otros pilotos por encima del mexicano en este tipo de dinámicas. Anteriormente, también ha preferido a volantes como Lewis Hamilton, Charles Leclerc o Lando Norris cuando se le han planteado comparaciones similares.

Ralf Schumacher compara a Hamilton y a Verstappen

En una entrevista con Formel1.de, el expiloto alemán Ralf Schumacher compartió sus perspectivas sobre el actual panorama de la Fórmula 1, destacando las habilidades de Max Verstappen y planteando interrogantes sobre el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

El hermano del icónico Michael Schumacher afirmó que el piloto de Red Bull Racing posee cualidades superiores a las de Hamilton, a pesar de la cantidad de títulos que suma el inglés en su palmarés.

"Lewis Hamilton es, por supuesto, un piloto increíblemente bueno, pero no creo que tenga las mismas cualidades que Max Verstappen. No es tan equilibrado como Verstappen, no necesariamente puede sacar una décima extra del coche", expresó el exconductor durante la charla.

Además de su evaluación de los pilotos, Schumacher también abordó el tema de la posible salida de Verstappen del equipo austriaco. En este sentido, negó que la escudería estuviera molesta como para provocar su salida y mencionó que el actual campeón podría mantenerse en el equipo a pesar de los rumores de un posible cambio.

mmt