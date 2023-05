F1: Schumacher ataca a Checo Pérez y lanza un comentario muy poco alentador para el futuro del mexicano con Red Bull

Luego de que Sergio Pérez ganara por segunda vez el Gran Premio de Azerbaiyán, se abrieron las especulaciones sobre si el conductor mexicano podría llegar a superar a Verstappen en la clasificación de pilotos, pero los especialistas se rehúsan ante esta posibilidad.

Ralf Schumacher señaló que el mexicano no tiene posibilidades contra el de Países Bajos, a pesar de tener buenas actuaciones. El ex piloto menciona que no es tan consistente para competir por el Campeonato del Mundo

“Sergio Pérez cabalgó con fuerza en Azerbaiyán. También tiene el potencial aquí y allá para ser más rápido que Max Verstappen; pero con vistas a la lucha por el Campeonato del Mundo, no creo que tenga la consistencia de Verstappen.”, dijo el analista de Fórmula 1. Entrevista Sky Spots

El menor de los Schumacher aclaró que el tapatío tiene potencial, pero que no trabaja de la misma forma bajo presión o si algo le incomoda de su monoplaza.

“A veces (Checo) comete un error bajo presión cuando no está muy contento con el auto; mientras que Verstappen no los comete, por eso creo que será el mejor piloto durante todo el año”, añadió en su entrevista con Sky Sports.

Checo quiere pelear por el campeonato del Mundo de F1. Foto: Twitter / Checo Pérez

Rivalidad entre Checo y Verstappen daña a Red Bull

El analista del deporte motor, Ralf Schumacher, profundizó en el tema sobre la relación entre ambos corredores del mismo equipo y alegó que sería un problema para Red Bull si uno y otro no entran en concordia.

“Si hay una relación problemática entre Verstappen y Pérez, entonces tendría lógica que se despidieran del mexicano; y si miran de cerca, se puede ver que los compañeros de equipo no se llevan bien. Si un equipo tiene dos pilotos que no armonizan entre sí, eso es una gran desventaja para el equipo al final”, sentenció el hermano del Káiser.

Con una aseveración tan directa, el ex pilotó se comprometió con las opciones que podrían integrarse a la escudería austriaca para acompañar al bicampeón neerlandés, Max Verstappen.

“Son muchos los rumores que circulan en el paddock sobre el futuro de Pérez. Red Bull tendría opciones: hay un Yuki Tsunoda , Daniel Ricciardo todavía está allí y también hay suficientes pilotos en el mercado”, concluyó el crítico de deporte.

