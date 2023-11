'Chicharito' Hernández afirma que sería mejor piloto de F1 que Checo Pérez como futbolista y lo reta

Javier 'Chicharito' Hernández reaccionó a las declaraciones que en días pasados hizo Sergio Checo Pérez, en las cuales el piloto de Fórmula 1 (F1) aseguró que él destacaría más como delantero en la MLS que el goleador como corredor en el Gran Circo.

"Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica", respondió Hernández Balcázar en TikTok, al tiempo que retó al volante de la escudería Red Bull a demostrar sus habilidades con el balón.

El 'Chicharito' Hernández reconoció que nunca ha manejado un coche de F1. Sin embargo, dejó en claro que todos los días maneja su carro, lo cual le da una ventaja sobre Pérez Mendoza, quien no juega futbol de manera cotidiana.

"Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, ¿quién tendría más práctica?, ¿yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo, que solo juega una vez cada seis meses futbol?", argumentó el exdelantero del LA Galaxy.

Finalmente, el 'Chicharito' Hernández lanzó el desafío para Checo Pérez, a quien prometió invitar a un entrenamiento en su próximo club para que el subcampeón de F1 demuestre sus habilidades con el balón, además de que el se comprometió a conducir un vehículo de Fórmula 1.

"Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor", remató el goleador histórico de la Selección Mexicana.

'Chicharito' le responde con todo al 'Tuca' Ferretti

Javier "Chicharito" Hernández sigue respondiéndole a todos sus detractores y ahora fue el turno de Ricardo "Tuca" Ferretti, quien en una transmisión con ESPN señaló que el delantero mexicano lo tiene muy decepcionado.

Como ya es costumbre en la actualidad, muchas de las respuestas se hacen a través de redes sociales y en este caso no fue la excepción, pues Chicharito le contestó al tuco por medio de un video.

Chicharito Hernández y Tuca Ferretti en un intenso cambio de opiniones. Foto: Especial

En el clip se puede observar a un Javier Hernández sentado en frente de su computadora, grabándose y en un tono serio, pero respetuoso mandándole un mensaje al "Tuca" Ferretti.

“Querido 'Tuca': Qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno, porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona”, inició el video.

