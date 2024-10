Chicharito Hernández se sincera y dice que es "odioso y un asco" por lo que pasa en Chivas (VIDEO)

Javier "Chicharito" Hernández, delantero mexicano de 36 años, ha sido el foco de atención nuevamente tras expresar su frustración por la situación actual en Chivas de Guadalajara.

Durante una transmisión en vivo en su canal de streaming, el futbolista lanzó fuertes declaraciones contra la prensa que lo ha criticado por su bajo rendimiento y la falta de liderazgo dentro del equipo. Con frases como “soy odioso, mamón, o sea, soy un asco”, Hernández arremetió contra los medios, quienes, según él, han distorsionado su historia en el Rebaño.

El delantero de Chivas, que ha tenido una participación limitada en la Liga MX debido a constantes lesiones, no dudó en señalar que la prensa ha jugado un papel importante en la percepción negativa de su figura.

"Imagínense que no meto ni un gol más con Chivas y me retiro. Eso no va quitar todo lo que hice en mi carrera" 🗣️



Chicharito le responde a sus críticos

Hernández hizo referencia a las críticas sobre su supuesto mal comportamiento dentro del vestidor, las acusaciones de que recibe un trato especial y su falta de liderazgo, aspectos que la prensa ha destacado en varias ocasiones.

“No me llevo bien con nadie de Chivas, acuérdense que la prensa siempre tiene razón, acuérdense. Soy súper grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de futbol, acuérdense.”

Con un tono irónico, el delantero criticó la forma en que los medios de comunicación han retratado su comportamiento, destacando que la polémica es lo que más "vende" en el futbol.

Uno de los momentos más comentados de la transmisión fue cuando leyó el comentario de un espectador, quien le escribió que era “el villano de una historia mal contada”.

Chicharito regresó a Chivas con mucha ilusión

Desde su regreso a Chivas en 2024, Chicharito ha disputado un total de 17 partidos, en los cuales ha anotado un gol y dado una asistencia. Aunque sus estadísticas no son impresionantes, Hernández ha estado limitado por las lesiones que lo han mantenido alejado de su mejor versión.

"Eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada, no cambia el pasado... NO es el fin de mi carrera y no es el fin de la historia", comentó.

De los 17 partidos jugados por Chicharito en la temporada, siete han sido fuera de casa. En estos encuentros, ha visitado diversos estadios de la Liga MX, incluyendo el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco y otros inmuebles importantes del futbol mexicano.

Javier 'Chicharito' Hernández reclama una falta durante el juego de la Fecha 8 de la Liga MX entre Chivas y León. Foto: Mexsport

Chicharito y su mala relación con la prensa

La relación entre Chicharito y la prensa ha sido tensa en los últimos años. Las constantes críticas sobre su rendimiento y su rol en Chivas han generado una atmósfera complicada para el delantero. Sin embargo, Hernández ha dejado claro que está enfocado en mejorar y ayudar a su equipo a superar este mal momento.

A pesar de sus palabras explosivas, Chicharito parece estar consciente de que el futbol es un negocio en el que las polémicas son inevitables, pero confía en que su trayectoria y compromiso con el club hablarán más fuerte que cualquier crítica.

