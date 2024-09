Amaury Vergara, dueño de las Chivas, generó polémica en la Liga MX con sus declaraciones sobre el poco profesionalismo de algunos jugadores del club, pues algunos piensan que se trata de una indirecta para el delantero Javier Chicharito Hernández.

El Rebaño Sagrado no sale campeón de la Liga MX desde 2017 y el manda más del cuadro tapatío asegura que han equivocado en algunas contrataciones, además que algunos jugadores que llegan al equipo no lo hacen enfocados y son poco profesionales.

"Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo, hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar", comentó Vergara, quien señaló que se interesa mucho en el club.

Futbolistas de Chivas festejan uno de sus goles contra el León. Foto: X de Chivas @Chivas

"No todo mundo puede venir a Chivas": Amaury Vergara

"La gente dice 'no quieres gastar dinero, te vale madres', al contrario, me importa tanto que dejo, no me meto, que el director deportivo haga su chamba", comentó el dueño del Club Deportivo Guadalajara, quien agregó que buscan jugadores más responsables y que no solo tengan nombre en el mercado nacional.

“No todo mundo puede venir a Chivas. Sé que esto que voy a decir es muy controversial, pero hay muchas razones por las cuales un jugador viene o no viene. Hablando específicamente de los refuerzos, analizamos al jugador como persona, para ver si tiene las cualidades para venir", señaló.

En últimos torneos el equipo ha hecho esfuerzos por traer jugadores probados y que incluso han tenido experiencia en el extranjero, como es el caso de Javier Chicharito Hernández, Erick Gutiérrez y hasta Cade Cowell.

"Porque ya no es suficiente que en Chivas vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan. Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas", explica sobre los jugadores que llegan poco profesionales.

Jugadores de las Chivas antes de un partido del AP2024 de la Liga MX Foto: X @Chivas

Jugadores no aguantan la presión de jugar en Chivas, dice Vergara

Las palabras de Amaury Vergara se dieron en el canal de Youtube Guardianes de la Tradición con Fernando Quirarte y Demetrio Madero, exjugadores de Chivas. En otra de sus declaraciones, el dueño del Rebaño Sagrado asegura que no todos aguantan ser jugadores rojiblancos por la presión que hay.

"Hay algo bien importante, uno, hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas y de repente hay que humanizar, no los juzgo. A veces no pueden con la exigencia, con la presión y han habido ocasiones que los jugadores con sus papás han venido hablar con nosotros para decirnos 'por favor déjenos salir, no podemos con la presión', no tengo intención de decir nombres", indica.

aar