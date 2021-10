CHIVAS: ¡ALARMANTE! Exestrella del equipo rompe el silencio sobre la situación económica del club

Las Chivas de Guadalajara no atraviesan por su mejor momento futbolístico ni económico, algo que resulta alarmante para los seguidores del club tapatío.

Sin embargo, nueva información sobre la situación económica del club se dio a conocer, luego de que el "Gullit" Peña confesara que su salida del equipo se debió a que Chivas necesitaba dinero.

"A mí me gusta la gente que habla me hable las cosas como son y no a las espaldas, y Matías (Almeyda) siempre iba al frente con cualquier jugador; sigo teniendo muy buena relación con Matías. Un día yo estaba en mi casa y él me hizo la llamada, me dijo: 'Gullit, el club necesita dinero, gracias a Dios ya nos salvamos del descenso y Vergara e Higuera ocupan dinero, y eres el jugador que se les puede dar, yo creo que ya no vas a estar en el club", dijo en entrevista con Soy Fiera.

El "Gullit" Peña llegó a las Chivas procedente del León, en el mejor momento de su carrera, donde atravesó por buen nivel que lo llevó a defender los colores de la Selección Mexicana.

DESTACA SU PASO POR LAS CHIVAS

Aseguró que su paso por Chivas fue destacado, pues consiguió una buena cantidad de goles para ser uno de los refuerzos más fructíferos de esa campaña.

"Estuve tranquilo, le dije que muchas gracias. Fui el tercer refuerzo con ocho o nueve goles. Yo creo que para llegar como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso, y haber metido esa cantidad de goles, yo creo que estuvo bien, quedé Campeón de Campeones contra Veracruz", sentenció.

