CHIVAS: Alexis Vega y su inminente destino; equipo ofrece 10 millones de dólares y lo quiere firmar antes del Mundial

Alexis Vega, quien desde el 2019 forma parte de las Chivas, se convirtió en la principal prioridad de Tigres para el Torneo Clausura 2023, luego de la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2022, el tercer torneo del club regio con Miguel Herrera en el banquillo.

Es por ello que el "Piojo" ya estaría planeando en el armado del equipo para el Clausura 2023, y una de sus prioridades sería fichar al crack del Rebaño Sagrado

De acuerdo con Mediotiempo, el estratega de los Tigres le pidió a la directiva felina contratar al seleccionado tricolor e inclusive el conjunto norteño estaría dispuesto a pagar hasta 10 millones de dólares por el futbolista de 24 años, quien en Qatar 2022 disputará su primer Mundial.

Lo de Alexis Vega 🇲🇽 era de esperarse, tras el enorme torneo que tuvo, las ofertas iban a llover, en su momento Monterrey ya lo buscó, ahora Tigres después de caer en liguilla. A punto de cumplir 25 años y con muchas posibilidades de ser titular en Qatar, no parece algo rentable. pic.twitter.com/UQVNxipgPu — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 19, 2022

Desde la llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica de los universitarios, lo más que ha logrado el club son dos semifinales, instancia que alcanzó en los Torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

En mayo pasado, Alexis Vega renovó su contrato con las Chivas hasta diciembre del 2024, pues la prioridad de la entidad tapatía es conservar por varios torneos más en sus filas al canterano de Pumas.

Aficionada de Tigres revela su insólita motivación para festejar

En el partido entre Tigres y Pachuca de ida de cuartos de final del Apertura 2022 de la Liga MX, el delantero francés André-Pierre Gignac marcó el gol de la victoria al minuto 88, lo que causó que una aficionada se hiciera viral en redes sociales por su celebración, pues festejó descubriéndose el pecho.

La aficionada, identificada como Carla Garza, fue invitada al programa Es Show de Multimedios, en donde habló de sus motivaciones y sobre el veto que la directiva de los Tigres le impuso a la fan por su particular festejo.

"Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente", señaló la fan y agregó: "Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”.

