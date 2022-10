CHIVAS: ¡INICIA LA LIMPIA! El equipo se despide de dos de sus máximas estrellas

Tan solo un día después de la salida de Ricardo Peláez de las Chivas, el cuadro rojiblanco anunció que de dos de sus referentes no seguirán en la institución, por lo que no los veremos en el Clausura 2023 de la Liga MX con el Rebaño.

Se trata de Jesús Molina y Miguel Ponce, jugadores que mediante una publicación en redes sociales se informó que no forman más parte del Club Deportivo Guadalajara. "Gracias por tu entrega cada día, tu liderazgo y tus consejos a los más jóvenes, Jesús Molina. ¡Mucho éxito en lo que venga!", escribieron las Chivas en Twitter.

4 veces Campeón con el equipo que te vio nacer 🏆🏆🏆🏆



Hoy es momento de agradecerte por todo y desearte lo mejor, @mapb_16. pic.twitter.com/vbWb8VRgm0 — CHIVAS (@Chivas) October 12, 2022

Gracias por tu entrega cada día, tu liderazgo y tus consejos a los más jóvenes, @j_molina5.



¡Mucho éxito en lo que venga! pic.twitter.com/XuvcZOt4RX — CHIVAS (@Chivas) October 12, 2022

"4 veces Campeón con el equipo que te vio nacer. Hoy es momento de agradecerte por todo y desearte lo mejor, Miguel Ponce", fueron las palabras que el Rebaño Sagrado dedicó al "Pocho".

Jesús Molina se despide de Chivas en redes

En redes sociales, Jesús Molina compartió una publicación en la que agradeció a las Chivas por el tiempo que compartieron juntos. El mediocampista escribió unas palabras en su cuenta de Instagram.

"Hoy después de casi 4 años llego el momento de cerrar un ciclo en este gran equipo. Gracias Chivas y a todos los cuerpos técnicos por la confianza y por hacerme sentir como en casa, si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos", comenzó su texto Molina.

El medio se ausentó de varios compromisos de las Chivas por una lesión, por lo que reconoció que vivió momentos deportivos complicados con el Rebaño Sagrado, aunque aseguró que serán experiencias que lo harán crecer de varias formas.

"Sí, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos. Quiero agradecer también a toda la gente que colabora en el club, (utileros, cancheros, masajistas, doctores, fisios, cocineros etc) por siempre estar disponible para nosotros, trabajo que muchas veces no se ve, pero que son fundamentales, mis respetos", prosigue el escrito.

Y por último, el exMonterrey agradeció a la afición de las Chivas por el apoyo, siempre en las buenas y las malas, así como sus pensamientos durante la lesión que tuvo. Además, terminó deseando un campeonato para el equipo rojiblanco.

"Por último agradecer a toda la afición por su apoyo incondicional, por estar en las buenas y en las malas, por sus buenos deseos y vibras en este largo periodo de recuperación de mi lesión, me hubiera encantado despedirme jugando un último partido en nuestro estadio pero sobre todo soñaba con festejar juntos un campeonato. Deseo de todo corazón que todo mejore para el bien de Chivas y que puedan estar orgullosos de su equipo, que ya lo merecen. Siempre los llevaré en mis pensamientos y corazón, abrazo y bendiciones", finaliza el texto de Jesús Molina.

aar