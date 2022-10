CHIVAS: ¡Oficial! Ricardo Peláez deja la dirección deportiva del Guadalajara

Dos días después de la eliminación de Chivas a manos del Puebla en el repechaje de la Liga MX, Ricardo Peláez anunció su salida de la dirección deportiva del Guadalajara.

En conferencia de prensa, el exgoleador anunció su salida del Rebaño Sagrado después de tres años como directivo, en los cuales no logró regresar al conjunto rojiblanco a los primeros planos.

Chivas no cosechó títulos en la era de Ricardo Peláez como director deportivo. Lo más cerca que estuvo de llegar a una final fue en el Guard1anes 2020, cuando los entonces dirigidos por Víctor Manuel Vucetich fueron eliminados por el León en semifinales.

Agradecemos a Ricardo Peláez por su compromiso con el Club Deportivo Guadalajara y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.

"Hubo muchas fallas mías, hubo fracasos, pero no usaré esa palabra porque a Amaury no le gusta", fue parte de lo que dijo Peláez Linares ante los medios de comunicación, reconociendo que no estuvo a la altura del reto que significó llegar a la entidad rojiblanca.

En su intervención, Ricardo Peláez dejó en claro que confía en la calidad y capacidad de cada uno de los futbolistas que forman parte de Chivas, además de subrayar que Ricardo Cadena también se mantendrá en la dirección técnica del club.

"Yo vine a solucionar un tema y no lo pude conseguir. Confío plenamente en este plantel, no estoy para que me reconozcan nada", resaltó el también exdirectivo de América y Cruz Azul.

¿Cuántas Liguillas jugó Chivas en la era Ricardo Peláez?

Ricardo Peláez fue anunciado como director deportivo de las Chivas el 21 de octubre del 2019, después de un breve paso por el Cruz Azul, donde lo más cerca que estuvo La Máquina de coronarse fue en el Apertura 2018 al llegar a la final y perderla contra el América.

Su primer certamen fue el Clausura 2020, en el que solamente se disputaron 10 fechas, pues la Liga MX lo canceló a causa de la pandemia del coronavirus.

En el Guard1anes 2020, el Guadalajara clasificó a la Liguilla vía repechaje después de eliminar al Necaxa. En cuartos de final, los rojiblancos dejaron en el camino al América al ganar la ida 1-0 y la vuelta 2-1 en el Akron y el Azteca, respectivamente, pero el sueño acabó en semifinales tras caer ante el León.

Un semestre más tarde, en el Guard1anes 2021, Chivas quedó eliminado en la repesca tras ser derrotado por el Pachuca. En el Apertura 2021, Puebla, verdugo de los jaliscienses el domingo pasado, derrotó al Guadalajara también en la reclasificación.

En el Clausura 2022, el Rebaño Sagrado tuvo un cierre muy bueno al concluir la fase regular de la campaña con cuatro victorias, pero en la Liguilla las cosas acabaron rápido al ser eliminado por el Atlas en cuartos de final.

EVG