Chivas busca revancha ante Puebla en repesca

Las Águilas y los Rayados fueron las primeras escuadras en sellar el boleto directo a los cuartos de final del Apertura 2022. El cuadro comandado por Fernando Ortiz se quedó con el primer puesto general con 38 puntos tras su victoria ante el Puebla, superando las 35 unidades obtenidas por La Pandilla.

Tigres, Toluca, Cruz Azul, Puebla, Chivas, León, Juárez y Necaxa son los conjuntos que terminaron del quinto al decimosegundo lugar, respectivamente, y buscan ser de los cuatro equipos que superen la reclasificación para pelear por el título de la Liga MX en la Liguilla.

De Tigres a Puebla van a recibir el partido por el repechaje en casa y los cruces quedaron de la siguiente manera: Tigres vs Necaxa, Toluca vs Juárez, Cruz Azul vs. León y Puebla vs. Chivas, comenzando las acciones el sábado 8 de octubre.

. Gráfico: La Razón de México

El Puebla recibirá a las Chivas en el repechaje, mismo rival y mismo escenario, pero un año después, por lo que el Rebaño tendrá la oportunidad de cobrar venganza y eliminar a La Franja, que en el Apertura 2021 la elimina desde la tanda de los penaltis por pizarra de 6-5.

No hay duda, las Águilas del América es el equipo a vencer este torneo. Los pupilos del Tano Ortiz tomaron vuelo en los duelos amistosos ante clubes europeos (Real Madrid, Manchester City y Chelsea) en Estados Unidos y comenzaron a hilar victorias, en un momento tuvieron 9 duelos ganados consecutivos, hasta que alcanzaron el liderato del Apertura 2022.

Las Águilas terminaron la fase regular como la mejor ofensiva, junto con los Guerreros de Santos Laguna, con 38 goles a favor, de los cuales 10 fueron autoría del delantero Henry Martín, quien se quedó con las ganas de ser el campeón de goleo de la Liga MX.

Aunque el goleador yucateco vive su mejor certamen en cuanto a cuota goleadora se refiere, el ariete mexicano no pudo superar las 11 dianas que anotó el argentino Nicolás Ibáñez, romperredes de los Tuzos del Pachuca, equipo que perdió el tercer sitio general del torneo en la última jornada.

. Gráfico: La Razón de México

El conjunto hidalguense empató 0-0 ante Monterrey (mejor defensa del certamen con sólo 13 goles concedidos) en la Jornada 17 y con la victoria de Santos 3-0 ante Mazatlán los Guerreros de la Laguna brincaron al tercer peldaño de la clasificación, relegando a los Tuzos al cuarto puesto.

Como es costumbre este lunes se tiene programado que se den a conocer la fechas y los horarios del repechaje del futbol mexicano, recordando que los que acabaron entre el 5 y 6 tendrán la oportunidad de elegir el día y la hora de su partido, para que después se pongan de acuerdo entre el 7 y el 8, pues del 9 al 12 tendrán que ir a la visita.

Uno de los datos que más pueden impactar es que el América es el único equipo que desde que se implementó el regreso del repechaje ha calificado de manera directa en todas sus ediciones.

Cruz Azul y León es otro de los partidos atractivos de la jornada del próximo fin de semana.