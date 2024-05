Chivas | Cade Cowell no quiso ni ver al Chicharito Hernández tras la terrible falla ante Toluca

En el partido entre Chivas y Toluca, de los cuartos de final de la Liga MX, el delantero Javier Chicharito Hernández tuvo una terrible falla, la cual fue tras un pase de Cade Cowell, quien no pudo creer la pifia de su compañero y se lamentó profundamente.

La polémica reacción del seleccionado estadounidense no pasó desapercibida, sobre todo después del partido, ya que el gesto de Cowell fue muy claramente de frustración ante la oportunidad desaprovechada por el Chicharito Hernández .

Corría el minuto 75 cuando Cade Cowell hizo una gran jugada individual por la banda izquierda, en donde a base de velocidad sacó un centro que llegó a pies del Chicharito, quien estaba solo en el área y en un mano a mano con el portero del Toluca, pero voló el balón en una de las peores fallas del delantero desde que regresó al futbol mexicano.

Cuando Javier Hernández mandó el disparo por los cielos, Cade Cowell se llevó las manos a la cara y de inmediato volteó su cabeza para no ver a su compañero luego de la tremenda pifia, que hubiera dado tranquilidad a las Chivas en su duelo de cuartos de final de vuelta de la Liga MX.

Ahora sí @Chivas puede presumir que Cade Cowell es mexicano: Ya sabe lo que es tragarse una inverosímil falla del Chicharito y tener que seguir viviendo con la frustración. pic.twitter.com/2EjUCFxGA7 — #EsMuñe (@AMiMeDicenMune) May 12, 2024

Figura de Chivas se pelea con Fernando Gago

Las Chivas se encuentran en semifinales de la Liga MX, pero su accionar está lejos de ser el ideal, además que siguen batallando en que sus delanteros estén finos de cara al arco y a pasar de la falta de gol de los atacantes una de las grandes figuras está borrada por pelearse con Fernando Gago.

El técnico argentino del Rebaño Sagrado ha probado a Ricardo Marín y a Javier Chicharito Hernández en la delantera rojiblanca, dejando de lado por completo a José Juan Macías, quien no sale ni a la banca por haber tenido un encontronazo con el estratega albiceleste.

De acuerdo con información de Jesús Hernández en Récord, JJ Macías está borrado del equipo tapatío porque tuvo diferencias con Fernando Gago, quien no se tentó el corazón y debido a la mala actitud del ariete prefiere llamar a un tercer portero a las convocatorias antes que a él.

"Tuvo un roce con Gago y no, si no cambia con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado, tuvo diferencias con el entrenador, lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías, me dijeron 'o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado'", reveló Hernández.

JJ Macías estuvo lesionado por mucho tiempo y una vez sano no ha podido jugar por su pelea con Gago. Ante la falta de minuto se especula de una posible salida y ya habría equipo interesados, pero no solo eso, ya que hay una institución que incluso preguntó por el delantero para sondear su fichaje.

