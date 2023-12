Chivas: 'Chicote' Calderón dice adiós a la afición y a sus compañeros con un melancólico mensaje

Un día después de que se anunció su salida de Chivas, Cristian 'Chicote' Calderón escribió un emotivo y melancólico mensaje de despedida en sus redes sociales para agradecer a la directiva y afición del Guadalajara por todos los momentos que vivió en los cuatro años que estuvo en el club, donde se le negó el título de la Liga MX.

"Hoy me despido de una gran afición, de la institución de @chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí, fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar liguillas aún no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. Gracias @chivas!!", comienza el texto del 'Chicote'.

Cristian Calderón concluyó su mensaje dándole las gracias a los compañeros, entrenadores e integrantes de Chivas durante su etapa como rojiblanco, deseando volver al equipo en algún momento.

"Totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, fisios, cuerpo técnico, directiva y en especial a toda esa gran AFICIÓN que muchos desde el día uno me apoyaron. Sin más, me voy contento, y se que en un futuro nos volveremos a encontrar", termina la despedida del 'Chicote'.

En su paso por Chivas, el lateral izquierdo disputó 111 compromisos, en los cuales registró 10 goles, ocho asistencias y 6,655 minutos.

Goles contra América, el momento más recordado del 'Chicote' en Chivas

El momento cumbre de Cristian Calderón durante su etapa con las Chivas ocurrió el 28 de noviembre del 2020, cuando con un doblete suyo en el Estadio Azteca, el Rebaño se impuso 2-1 al América en los cuartos de final de vuelta del Guard1anes 2020 para avanzar a las semifinales.

Tres días antes, el 'Chicote' también fue el autor del único tanto con el que los tapatíos doblegaron 1-0 a las Águilas en el capítulo de ida de cuartos de final.

Sin embargo, el originario de Tepic, Nayarit, no volvió a tener un partido como aquel contra el América en el Coloso de Santa Úrsula durante su estadía con las Chivas, donde no pudo ayudar al club a ganar trofeos.

'Chicote' y sus indisciplinas en Chivas

Cristian Calderón fue uno de los futbolistas de Chivas que asistieron a la fiesta organizada por Alexis Vega en un hotel de Toluca en octubre pasado.

Dicha indisciplina derivó en el que 'Chicote', Alexis Vega y Raúl Martínez fueran separados del primer equipo de manera temporal.

La directiva y el cuerpo técnico entonces encabezado por Veljko Paunovic les levantó el castigo a los jugadores en la Jornada 14 del Apertura 2023, momento a partir del cual el 'Chicote' Calderón no se perdió ningún cotejo del equipo, incluidos los dos de la serie de cuartos de final contra Pumas.

Diversos reportes indican que Cristian Calderón volverá al Necaxa, club del que precisamente salió en diciembre del 2019 para reforzar a las Chivas.

EVG