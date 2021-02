CHIVAS: El contundente mensaje del dueño del Rebaña para Alan Pulido

No cabe duda que las heridas aún no sanan en las Chivas de Guadalajara, tras la salida del delantero Alan Pulido a la MLS, pese a que ya van más de dos torneos desde el traspaso.

A través de redes sociales, Alan Pulido todavía bromea con su regreso a las Chivas, aunque tampoco le cierra las puertas a otros equipos como Monterrey.

Sin embargo, para el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, la cosa está clara y es que aseguró que si Pulido se fue del Rebaño es porque él pidió su salida.

“Yo con toda la transparencia voy a decir que Alan Pulido debe recordar que él solicitó su salida y bajo mi gestión, quiero jugadores que quieran estar en Chivas, el que no quiera estar en el club no se merece estar en Chivas, al mismo tiempo, digo que así como Alan, hay grandes jugadores que nos dieron alegrías y si se juntan los factores para regresar a un jugador que quiera estar, claro que tiene las puertas abiertas", aseguró en entrevista con ESPN.

José Juan Macías, calidad para salir de Chivas e ir a Europa

Además, Vergara habló sobre José Juan Macías, a quien le auguró un futuro brillante, lejos del futbol mexicano, incluso, en Europa, pero antes deberá triunfar en Chivas.

“Yo estoy convencido de que a Macías le va a llegar su oportunidad, es un chavo que está convencido, que quiere más y que no nada más quiere lograr cosas limitadas, él quiere ser el ejemplo del futuro del futbol mexicano, pero primero debe demostrar en el equipo donde se formó y no es lo mismo llegar a Europa con resultados en Chivas, que llegar así nada más. Yo veo grandes cambios en él y me le va dar a la afición todo su potencial, lo mejor de él está por venir", sentenció.

