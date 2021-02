CHIVAS: Filtran bronca entre JJ Macías y "Pollo" Briseño tras derrota ante FC Juárez

La crisis que está pasando Chivas en el arranque de año ya está haciendo mella en los jugadores del club, pues de acuerdo al periodista Jesús Hernández, de Milenio, José Juan Macías y Antonio Briseño tuvieron una fuerte pelea luego de la derrota de los rojiblancos el pasado sábado ante el FC Juárez en la Fecha 4 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

La caída a manos de Bravos alargó el mal presente de Chivas, que sigue sin ganar en lo que va de la campaña al sumar apenas dos unidades hasta el momento.

De acuerdo al periodista de Milenio, la bronca entre JJ Macías y el "Pollo" Briseño surgió luego de que el defensa le exigió a sus compañeros "poner más hu... y sentir la camiseta".

El reclamo de Briseño no le cayó nada bien a Macías, quien enojado le respondió que "meter hu... no es barrerte y festejar. Tener hu... es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo".

La bronca no terminó ahí, ya que además Macías le recordó a Briseño sus raíces atlistas, pues el zaguero de 26 años debutó profesionalmente en 2011 con el Atlas, equipo en el que militó hasta 2014.

"Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y tú no me vas a decir qué es sentir la camiseta", agregó Macías, quien registra dos goles en lo que va de la actual campaña.

Chivas se ubica en el penúltimo sitio de la clasificación con solamente dos puntos y solamente supera al Atlas, que tiene uno.

En la Fecha 5 del Guard1anes 2021, Chivas visita al campeón León con el objetivo de conseguir su primera victoria del año.

