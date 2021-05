CHIVAS: Jugador del Rebaño Sagrado acusa de acoso a José Luis Higuera

José Luis Higuera dejó de ser CEO de Chivas hace casi dos años. Sin embargo, el actual presidente del Atlético Morelia no deja de estar en el ojo del huracán y en esta ocasión un jugador que milita con el Tepatitlán FC, pero que su carta pertenece al Rebaño Sagrado, lo acusó de acoso.

Se trata de Luis Márquez, quien el pasado fin de semana anotó el gol con el que el Tepatitlán FC se coronó precisamente a costa del Atlético Morelia en la Liga de Expansión.

"En Zacatepec teníamos una muy buena relación. Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a Liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: 'A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio'", contó Márquez en entrevista para el programa "Super Gol" de Guadalajara.

Márquez, a quien le quedan seis meses de contrato con Chivas, indicó que Higuera borró algunos mensajes entre ellos dos con el pretexto de poder incluir una aplicación de nutrición que mejorara su rendimiento.

"Para el partido de vuelta me dice que me iba a bajar una aplicación para la nutrióloga. Ya en el estadio me pidieron la contraseña, se las di, se jugó el partido y de regreso del estadio al hotel me doy cuenta que nunca me bajaron alguna aplicación y más bien se metieron a borrar los mensajes, pero yo tenía la captura de los mensajes", agregó el jugador de 26 años.

Almeyda no le dio oportunidades en Chivas

Luis Márquez se sometió a un proceso para bajar de peso. Cuando le faltaban algunos kilos, Matías Almeyda (entonces timonel de Chivas), dijo que al originario de Guadalajara, estaba ocho kilos arriba de su peso ideal, según el "Gordo" para proteger a Javier "La Chofis" López.

Higuera no dio la cara por Márquez, esto debido a que Almeyda le aseguró que con "La Chofis" era más que suficiente.

Incluso, el exdirectivo del Rebaño le bajaba el sueldo al mediocampista si no bajaba cierta cantidad de kilos al mes.

EVG