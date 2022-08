CHIVAS: Policías le prohíben a Ramón Morales dar autógrafos en el Estadio Akron

Ramón Morales es una de las grandes estrellas que han pasado por las Chivas, por lo que no es raro que los aficionados del Guadalajara le pidan fotos al exmediocapista, sin embargo, los policías que estuvieron en el partido entre el Rebaño y los Pumas no lo dejaron atender a los fans.

El propio jugador fue quien denunció que los policías no le permitieron tomarse fotos ni dar autórgafos en el entre tiempo del partido en que las Chivas le ganaron a los de la UNAM.

"Me acaban de llamar la atención la policía en el estadio de chivas, porque en el medio tiempo la gente me pidió autógrafos. Fue la policía. No la seguridad del estadio", escribió el exjugador profesional en su cuenta de Twitter.

Ramón Morales revela que le llamaron la atención en el Estadio de las Chivas. Foto: Captura de pantalla

Chivas logró su tercera victoria en la Liga MX ante Pumas

Chivas corroboró su mejoría y Pumas su crisis. El Guadalajara venció 3-1 a Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX, con lo que logró su tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2022, gracias a las anotaciones de Jesús Orozco, Alexis Vega y Ángel Zaldívar en el Estadio Akron.

Sin embargo, fueron los felinos los que se pusieron al frente, lo que ocurrió apenas al tercer minuto de acción con un potente zapatazo de Diogo de Oliveira.

Los rojiblancos empataron la contienda al minuto 15 con un vistoso remate de cabeza de Jesús Orozco Chiquete a un servicio de Alexis Vega en el cobro de un tiro libre.

Al 18' apareció la primera polémica luego de un fuerte contacto de Diogo con Orozco. Los jugadores rojiblancos pedían expulsión para el integrante de los auriazules, quien solamente fue amonestado.

A los minutos 38 y 40, Chivas inclinó la balanza a su favor gracias a los tantos de Alexis Vega y Ángel Zaldívar, respectivamente, el primero de ellos en un tiro libre y el segundo de cabeza.

aar