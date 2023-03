Chivas, a un punto de igualar los que hizo la temporada pasada

El Rebaño está viviendo una temporada de ensueño, pues se encuentra en el tercer puesto, solamente por debajo de Monterrey y Tigres, y cuenta con 21 unidades, a un punto de los que logró en todo el torneo pasado, por lo que la ilusión de los “chivahermanos” va en aumento partido tras partido, pues ven a su equipo mejorar en todas su áreas y recuperar el nivel de algunos jugadores que al parecer ya no tenían espacio en el club.

De la mano de Veljko Paunovic Solarov, las Chivas tienen seis triunfos, tres empates y una sola derrota, por lo que lucen como uno de los favoritos a levantar el título en el Clausura 2023, pues aunque no son el principal candidato, sí uno de los más poderosos, ya que de la mano del Pocho Guzmán y El Nene Beltrán han sabido darle poderío al Rebaño en todas sus áreas.

Desde hace muchos años no se veía a un conjunto rojiblanco con el temple de ahora, pues aunque no juegan bien al cien por ciento, sí son una escuadra que sabe mantener el marcador y que no desinfla en los partidos, sino continúa con un desarrollo de juego como lo iniciaron y de la mano del Pocho Guzmán se han convertido en el equipo sensación de la campaña, pues en el primer torneo del entrenador serbio, con la llegada de Fernando Hierro y la lesión de Alexis Vega al principio del certamen, el panorama lucía gris para su presente y futuro cercano.

“El equipo sostuvo muy bien, fuimos peligrosos a la contra. Beltrán y Guzmán hicieron un partido muy completo, pero teníamos que darles descanso. La gente que entró estuvo muy ordenada, pudimos hacer un mejor partido con balón y ser más contundentes”, dijo el timonel del Rebaño al término del encuentro contra el Santos.

Chivas tendrá dos encuentros de suma importancia de cara a su permanencia en los primeros sitios de la competencia, pues choca el siguiente fin de semana contra el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, conjunto que goleó a los Pumas en Ciudad Universitaria y en 15 días recibe al América en el AKRON, pero en esta ocasión, como hace mucho no pasa, el cuadro rojiblanco es el favorito para llevarse los tres puntos y hundir más a las Águilas de Fernando Ortiz.

Gráfico

Chuy Corona quiere un año más de contrato en el Azul

En conferencia de prensa en La Noria habló el portero de Cruz Azul, Jesús Corona, quien tiene claro su objetivo con La Máquina, a pesar de su edad, y ése es tener un año más de contrato y posteriormente retirsarse del balompié.

“Estamos por juntarnos para hablar de ese tema. Mi idea es continuar. A mí me gustaría jugar un año más”, dijo el arquero medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En otra pregunta, fue cuestionado sobre el cambio generacional que se merece la Selección Mexicana en la portería y resaltó que es momento de darle espacio a los jóvenes talentos.

“Es momento de darle paso a las nuevas generaciones. Yo no tuve la oportunidad de ser convocado en el proceso anterior. Hay que respetar las decisiones que toma el entrenador. Ahora creo que estamos en otro momento. Yo estuve 15 años. Ha llegado el momento de que los jóvenes levanten la mano y que aprovechen las oportunidades”, dijo.

El próximo fin de semana el Cruz Azul enfrenta a los Pumas en un duelo de dolidos.