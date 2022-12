CHIVAS: El Rebaño amarra a su refuerzo más deseado y la afición se ilusiona

Las Chivas de Fernando Hierro, director deportivo, están a nada de sellar uno de los fichajes más esperados por los aficionados, pues Víctor "Pocho" Guzmán se convertirá en nuevo jugador del Rebaño Sagrado para el Clausura 2023 de la Liga MX.

El "Pocho", flamante campeón de la Liga MX con el Pachuca, es uno de los refuerzos más deseados por los chivahermanos y de acuerdo con medios nacionales el mediocampista mexicano se pondrá a las ordenes del técnico Veljko Paunović para encarar el próximo certamen del futbol mexicano.

En días pasados se revelaron fotos del exTuzos con los colores del Rebaño Sagrado y en las instalaciones del cuadro tapatío. El jugador de 27 años de edad aportará experiencia al mediocampo de las Chivas.

Es que la neta el Victor Guzmán es Tremendo Crack @Chivas 🫶🏻😍🐐 pic.twitter.com/RTQf8qTifS — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 24, 2022

Ronaldinho pidió prestado dinero al Querétaro

Ronaldinho es, probablemente, la más grande estrella futbolística que ha formado parte de la Liga MX, su contratación con el Querétaro en 2014 paralizó al mundo y al día de hoy siguen saliendo a la luz anécdotas del crack brasileño con los emplumados.

El exjugador Emanuel el "Tito" Villa fue compañero de Dinho en los Gallos Blancos y en el podcast Tikitaka recordó la vez en la que el exjugador del Barcelona pidió prestados 30 mil pesos.

"Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él (Ronaldinho) necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice: 'oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana'.

El conta le dice: 'pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras'. Dinho le dice: '¿a poco yo puedo sacar?'”, rememoró el "Tito" Villa.

aar