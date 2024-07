Copa América 2024 | Fan colombiana roba la atención del papá de Luis Díaz y que enfurece a su esposa (VIDEO)

La Selección Colombiana aseguró su pase a la final de la Copa América 2024 tras un acalorado partido contra Uruguay. El encuentro terminó con una trifulca en diferentes zonas del estadio entre fanáticos y jugadores rivales; sin embargo, no se apagó el júbilo de los cafetaleros.

A pesar de que familiares de los futbolistas uruguayos estuvieron involucrados en el problema, los consanguíneas de la Tricolor se llenaron de júbilo, incluyendo el papá del mediocampista del Liverpool, Luis Díaz, que se llevó los reflectores son su celebración un tanto particular.

Manuel Díaz, padre del extremo colombiano, grabó un video donde están en un autobús donde la gente va cantando y bailando, no obstante, parece que 'Mane' le presta especial atención a una de la chicas presentes, quien al darse cuenta de que la estaban grabando, dejo su asiento y empezó a bailar en el pasillo.

Lo curioso del momento es que su esposa, Cilenis Marulanda, estaba a su lado y claramente no compartía el entusiasmo de su esposo. Al principio, parece no prestar mucha atención, pero todo cambia cuando nota el interés de su esposo por las chicas que están bailando y pone una insólita cara de desagrado que no pasó desapercibida por las redes sociales.

Mane Díaz papá de Luis Díaz disfrutándolo con todo. Pero si esposa no tanto 😄#CopaAmerica2024#ColombiaVsUruguay#Colombia pic.twitter.com/5le0UiyzVT — DªvºrGt (@SoloDavor) July 11, 2024

La mezcla de alegría por el triunfo y esta controversia familiar ha dado mucho de qué hablar, convirtiendo este momento en uno de los más comentados de la jornada, pues nadie sabe cómo terminó esta historia en casa.

Pese a la polémica, Colombia se prepara para enfrentar a Argentina en la final de la Copa América. El equipo cafetalero sigue brillando con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, espera llevarse el título y seguir celebrando con sus seguidores, aunque esta vez, tal vez, con un poco más de discreción.

