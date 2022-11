Copa del Mundo Qatar 2022: México no hace goles y Santiago Giménez mete uno de los mejores de su vida (FOTOS)

Santiago Giménez, delantero mexicano del Feyenonord neerlandés, fue eliminado de la lista final de México de la Copa del Mundo Qatar 2022 y aprovechó esto para comprometerse.

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo", presumió el atacante en sus redes sociales la toma de mano a su prometida, Fer Serrano.

Giménez fue una de las grandes ausencias de la lista final del entrenador Gerardo Martino, quien recibió críticas por dejar fuera de la convocatoria del delantero de 21 años y en vez de ello llevar a Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez.

Messi patea la playera de México y "Canelo" lo amenaza

Lionel Messi pateó la playera de la Selección de México, cuando celebró el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante la tricolor el sábado pasado, acción que desató el enojo de los mexicanos.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", lanzó el boxeador en sus redes sociales.

Álvaro Morales revienta a Martino y lo acusa de corrupto



Álvaro Morales tundió al argentino Gerardo Martino, el entrenador de la Selección de México, y lo acusó de corrupción ya que a su parecer hizo que el Tri perdiera a propósito ante la Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

@grillolandia13 Tata para quien dirigias para ellos o para nosotros? ♬ sonido original - Elgatofutbolero

"¡Se los dije! ¡Se los dije! Gerardo "El Tata" Martino entregaba tácticamente el partido. ¿Qué esperábamos si tenemos al Caballo de Troya en casa? ¿A quién demonios quería hacer ganar? ¿Nosotros? Por qué no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros ¿O quería que ganara su país?", explicó en la transmisión de Futbol Picante.

