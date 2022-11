Copa del Mundo Qatar 2022: Emilio Azcárraga llega al Mundial y es detenido por aficionado del América (VIDEO)

El dueño de las Águilas del América, Emilio Azcárraga Jean, llegó a tierras mundialistas para disfrutar del segundo partido de la Selección de México en la Copa del Mundo Qatar 2022.

México se enfrentará este sábado a la Selección de Argentina del astro Lionel Messi, duelo en el que estará presente el patrón águila, un aficionado férreo al futbol.

Emilio Azcárraga en Qatar pic.twitter.com/qOC03RTBaP — El profe (@El_ProfeDT) November 25, 2022

A su llegada a Qatar, el empresario fue detenido por un aficionado del América, quien lo saludó y se tomó un video con el también dueño de TelevisaUnivisión.

"Me encontré con el mero mero jefe de jefes. Con el patrón, don Emilio", comentó el hincha de los azulcremas. El empresario, quien portaba una sudadera de la Selección Mexicana, le mandó un saludo: "Un saludo para Loma Bonita, Oaxaca, con mucho cariño y arriba el América".

TelevisaUnivision, señal favorita para Qatar 2022



A través de un comunicado, TelevisaUnivision dejó en claro que se mantiene como la señal favorita de los mexicanos para sintonizar los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

En esta ocasión, más de 21.5 millones de personas en el país sintonizaron la señal de la empresa para disfrutar de manera gratuita los partidos en vivo de Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Ghana y Uruguay vs. Corea del Sur.

